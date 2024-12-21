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  4. Lahana turşusunun erimesini önlüyormuş ; Hataylı köylüler bu yöntemi uyguluyor

Lahana turşusunun erimesini önlüyormuş ; Hataylı köylüler bu yöntemi uyguluyor

Kışın soğuk günlerinde vücudun direncini artıran lahana turşusunu erimemesi için Hataylı köylü kadınlar kendilerine has yöntemle hazırlıyor.

Lahana turşusunun erimesini önlüyormuş ; Hataylı köylüler bu yöntemi uyguluyor - Sayfa 1

Lahana turşusu diğer turşular gibi soğuk havalarda tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bilim tarafından da onaylanan ve teyit edilen bu sağlık tüyosu sayesinde turşular bol bol hazırlanıyor.

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Lahana turşusunun erimesini önlüyormuş ; Hataylı köylüler bu yöntemi uyguluyor - Sayfa 2

Yaz aylarının son demlerinde yapılan turşu hazırlıkları sonrasında kışın tüketilmek için açılıyor. Fakat afiyetle yemenin hesaplarını yaptığımız turşular eriyince çok can sıkıcı olabiliyor.

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Lahana turşusunun erimesini önlüyormuş ; Hataylı köylüler bu yöntemi uyguluyor - Sayfa 3

Ev hanımları binbir emekle hazırladıkları lahana turşularının eridiğini görünce haliyle canı sıkılıyor. Bu turşuları elbette çöpe atarak israf etmeyin. Lezzeti kusursuz ise erimiş olsa da tüketebilirsiniz.

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Lahana turşusunun erimesini önlüyormuş ; Hataylı köylüler bu yöntemi uyguluyor - Sayfa 4

Fakat bir sonraki sene de aynı talihsizliği yaşamamak için sizlere Hataylı köyü hanımların uyguladığı sırlı yöntemi vereceğiz. Böylece turşularınız asla erimeyecek. Üstelik Hatay lezzetini de göreceksiniz.

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