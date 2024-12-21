Lahana turşusunun erimesini önlüyormuş ; Hataylı köylüler bu yöntemi uyguluyor
Kışın soğuk günlerinde vücudun direncini artıran lahana turşusunu erimemesi için Hataylı köylü kadınlar kendilerine has yöntemle hazırlıyor.
Lahana turşusu diğer turşular gibi soğuk havalarda tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bilim tarafından da onaylanan ve teyit edilen bu sağlık tüyosu sayesinde turşular bol bol hazırlanıyor.
Yaz aylarının son demlerinde yapılan turşu hazırlıkları sonrasında kışın tüketilmek için açılıyor. Fakat afiyetle yemenin hesaplarını yaptığımız turşular eriyince çok can sıkıcı olabiliyor.
Ev hanımları binbir emekle hazırladıkları lahana turşularının eridiğini görünce haliyle canı sıkılıyor. Bu turşuları elbette çöpe atarak israf etmeyin. Lezzeti kusursuz ise erimiş olsa da tüketebilirsiniz.