Laktozsuz süt gerçekten sindirim dostu mu, yoksa bir pazarlama harikası mı?
Son yıllarda market raflarını süsleyen laktozsuz süt, laktoz intoleransı olanlar için adeta bir kurtarıcı olarak görülüyor. Peki, bu ne kadar doğru? Laktozsuz süt gerçekten de sindirim sorunlarına çözüm mü, yoksa sadece bir pazarlama stratejisi mi? İşte detaylar…
LAKTOZ İNTOLERANSI NEDİR?
Laktoz intoleransı, ince bağırsakta laktozu parçalayan laktaz enziminin yetersiz üretimi sonucu ortaya çıkan bir sindirim sorunudur.
Laktoz ise, süt ve süt ürünlerinde bulunan doğal bir şekerdir. Laktaz enzimi yeterli miktarda üretilmediğinde, laktoz sindirilmeden kalın bağırsağa geçer ve burada bakteriler tarafından fermente edilir. Bu durum, gaz, şişkinlik, karın ağrısı ve ishal gibi rahatsız edici semptomlara yol açar.
LAKTOZSUZ SÜTÜN FAYDALARI
Laktozsuz süt, laktoz intoleransı olan kişilerde gaz, şişkinlik, karın ağrısı ve ishal gibi sindirim sorunlarına neden olmaz. Laktozsuz süt, normal sütle aynı besin değerine sahiptir. Kalsiyum, protein, vitamin ve mineraller açısından zengindir. Bu özelliği ile kemik sağlığını destekler.
LAKTOZSUZ SÜT SİNDİRİM DOSTU MU?
Laktozsuz süt, laktoz intoleransı olanlar için faydalı olsa da, mucizevi bir çözüm değil. Öncelikle, laktozsuz sütün üretim süreci, sütün doğal yapısını değiştiriyor. Laktozun parçalanması için eklenen laktaz enzimi, sütün tat ve dokusunda hafif değişikliklere yol açabiliyor. Bazı tüketiciler, laktozsuz sütün daha tatlı olduğunu veya normal süte göre farklı bir kıvama sahip olduğunu belirtiyor.