Laktozsuz süt gerçekten sindirim dostu mu, yoksa bir pazarlama harikası mı?

LAKTOZSUZ SÜT SİNDİRİM DOSTU MU?

Laktozsuz süt, laktoz intoleransı olanlar için faydalı olsa da, mucizevi bir çözüm değil. Öncelikle, laktozsuz sütün üretim süreci, sütün doğal yapısını değiştiriyor. Laktozun parçalanması için eklenen laktaz enzimi, sütün tat ve dokusunda hafif değişikliklere yol açabiliyor. Bazı tüketiciler, laktozsuz sütün daha tatlı olduğunu veya normal süte göre farklı bir kıvama sahip olduğunu belirtiyor.