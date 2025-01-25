Lezzetiyle büyüleyen o eşsiz lezzet: İçli köfte tarifi! İçli köfte derin dondurucuda nasıl saklanır?
Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri şüphesiz içli köftedir. İnce bulgur, kıyma, soğan ve baharatların mükemmel uyumuyla hazırlanan iç harcıyla yediden yetmişe herkesin severek tükettiği içli köfte haşlanarak ya da kızartılarak hazırlanabilir. Peki, haşlaması ve kızartması ile damak çatlatan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, içli köfte tarifi...
İÇLİ KÖFTE İÇİN MALZEMELER NELERDİR?
2 su bardağı ince köftelik bulgur
1 su bardağı irmik
3 su bardağı sıcak su
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı zeytinyağı
3 yemek kaşığı un
2 silme çay kaşığı pul biber
2 çay kaşığı tuz
200 gram tereyağı
550 gram kıyma
Yarım çay bardağı su
4 adet soğan
1 çay kaşığı nane
2 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber
10 dal maydonoz
1 su bardağı ceviz içi
İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?
Bulgur ve irmik bir kapta sıcak su ile ıslatılır. Ardından kabın kapağı kapatılır ve 30 dakika dinlenmeye bırakılır.
200 gram yağ tencereye alınır ve kıymayı rengi dönene kadar sürekli karıştırarak pişirilir.Kıymanın her yeri renk aldıktan sonra tane tane olması için yarım çay bardağı su eklenir ve suyunu çekene kadar kavrulur.