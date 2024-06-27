Limonata yerine geçen 2 içecek! Mutlaka yaz boyunca hazırlayıp içmelisiniz
Limon fiyatları cep yakıyor. Artık herkes limonata içemiyor. Uzmanlar limonata yerine geçen içecekleri önerdi
Limon fiyatları zirveye koşuyor. Son 6 ay içerisinde kilosu 100 TL'ye çıktı. Haliyle ana maddesi limon olan limonatanın da maliyeti arttı. Her ne kadar sağlıklı bir içecek olsa da fiyatlar nedeniyle insanlar limonataya alternatif olacak ucuz yaz içeceklerini arıyorlar. Siz de onlardan biriyseniz doğru adrestesiniz. Hem limonata kadar sağlıklı hem de ekonomik anlamda az maliyetli içecek önerilerimizi haberimizde bulabilirsiniz.
1. KARPUZ SUYU
Memorial Hastanesi'nden Uzm. Dyt. N. Sinem TÜRKMEN'e göre, Karpuz suyu, karpuzdan gelen meyve şekeri sayesinde tatlı bir içecek arayanlar için güzel bir seçenektir. Ayrıca potasyum açısından zengindir, kalsiyum ve fosfor da içerir. Karpuz tamamen sıvılaşana kadar ezilerek karpuz suyu yapılabilir. Fakat çok terlerken kaybedilen ana elektrolit olan sodyumdan fakirdir. Bu nedenle, çok sıcak bir iklimde yaşanıyorsa ve karpuz suyu egzersiz sonrası hem serinlemek hem de kaybedilen elektrolitleri geri almak için tercih edilecekse, bir tutam tuz ilave edilerek tüketilebilir.
2. KARPUZ LİMONATA
Karpuz limonata son günlerin en gözde içeceklerinden. Karpuzu küçük dilimler haline getirip üzerine sadece birkaç damla limon sıkmanız gerekiyor. Bu da limonu ziyan etmemenizi sağlıyor. Daha sonra üzerine limon sıkılan dilimlerin suyu çıkarılıyor ve afiyetle bol buzla birlikte tüketiliyor. Hem sağlıklı hem de ekonomik. Dilerseniz bardağınızı birkaç damla nane yaprağıyla da süsleyebilirsiniz.
LİMONATA FİYATLARI CEP YAKIYOR
Limon fiyatlarının son 6 ayda kilosunun 100 lirayı görmesi limonata fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Eskiden yaz aylarının en ucuz ve en çok tercih edilen ürünü artık lüks oldu. Ortlama bir kafede limonata fiyatları 100 liradan başlıyor. Eğer mekanın kalitesi artarsa limonata fiyatlarının 250 liralara kadar gittiğini söylemek mümkün.