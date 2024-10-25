Limonu Faydalı Biliyoruz Ama Bu Şekilde Zararlı ; Kadir Ezildi Bile Bu 9 Yerde Kullanmayın Diyor

MERMER VE GRANİT TEZGAHLAR

Mutfağa güzel bir dokunuş katan doğal taşlı tezgahlar, gözenekli bir yapıya sahiptir. Mutfağın daha şık görünmesini sağlayan granit ve mermer, limon suyundaki asitten zarar görebilir. Hatta birkaç dakikalığına limon kabuğunu tezgahta bırakmak bile, geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir. Bu yüzden granit ve mermerleri kesinlikle limonla temizlemeyin, daha hafif ürünlerden yardım alın.