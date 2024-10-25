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  4. Limonu Faydalı Biliyoruz Ama Bu Şekilde Zararlı ; Kadir Ezildi Bile Bu 9 Yerde Kullanmayın Diyor

Limonu Faydalı Biliyoruz Ama Bu Şekilde Zararlı ; Kadir Ezildi Bile Bu 9 Yerde Kullanmayın Diyor

Vücut için C vitamini deposu olan limonları temizlikte kullanırken dikkatli olmalıyız. Hatta bu 9 yerde temizlik için kullanmamalısınız

Limonu Faydalı Biliyoruz Ama Bu Şekilde Zararlı ; Kadir Ezildi Bile Bu 9 Yerde Kullanmayın Diyor - Sayfa 1

Limonların insan yaşamı için mucizevi faydaları iyi biliniyor. Ev hanımları özellikle yemeklerde ve temizlik işlerinde limonları çok tercih ediyor.

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Limonu Faydalı Biliyoruz Ama Bu Şekilde Zararlı ; Kadir Ezildi Bile Bu 9 Yerde Kullanmayın Diyor - Sayfa 2

Fakat aslında temizlik yaparken asla limon kullanmamanız gereken bazı noktalar var. Buralarda limon kullandığınızda fayda sağlamak yerine zarar veriyor.

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Limonu Faydalı Biliyoruz Ama Bu Şekilde Zararlı ; Kadir Ezildi Bile Bu 9 Yerde Kullanmayın Diyor - Sayfa 3

Hatta limon sürdüğünüzde bazı bölgelerde pas, çıkmayan lekelere de yapabiliyor. Peki limon sürülmemesi gereken yerler nerelere?

lezzet.com.tr’de yer alan içeriğe göre temizlik yaparken limon sürmemeniz gereken 9 yer şunlar:

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Limonu Faydalı Biliyoruz Ama Bu Şekilde Zararlı ; Kadir Ezildi Bile Bu 9 Yerde Kullanmayın Diyor - Sayfa 4

MERMER VE GRANİT TEZGAHLAR

Mutfağa güzel bir dokunuş katan doğal taşlı tezgahlar, gözenekli bir yapıya sahiptir. Mutfağın daha şık görünmesini sağlayan granit ve mermer, limon suyundaki asitten zarar görebilir. Hatta birkaç dakikalığına limon kabuğunu tezgahta bırakmak bile, geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir. Bu yüzden granit ve mermerleri kesinlikle limonla temizlemeyin, daha hafif ürünlerden yardım alın.

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