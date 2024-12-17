  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Limonun foşur foşur sulanmasını sağlıyor ; Aşçılar tarafından gizlenen teknik

Limonun foşur foşur sulanmasını sağlıyor ; Aşçılar tarafından gizlenen teknik

C vitamini deposu limonları normalden daha sulu yapan basit aşçılık tüyosu var. Sokak satıcılarının da kullandığı bu yöntem asırlardır saklanıyormuş

Limonun foşur foşur sulanmasını sağlıyor ; Aşçılar tarafından gizlenen teknik - Sayfa 1

Türkiye limonun bol tükendiği bir ülke olarak biliniyor. Başta salatalar olmak üzere yemek ve tatlılara lezzet katan limon tam bir C vitamini deposudur.

1 | 17
Limonun foşur foşur sulanmasını sağlıyor ; Aşçılar tarafından gizlenen teknik - Sayfa 2

Soğuk havalarda bol tüketildiğinde vücudun vitamin ihtiyacını karşılar ve böylece hastalıklar da önlenmiş olur. Revani gibi tatlıları hazırlarken şerbetini dengelemede kullanılan limonları çok daha sulandırmak mümkün.

2 | 17
Limonun foşur foşur sulanmasını sağlıyor ; Aşçılar tarafından gizlenen teknik - Sayfa 3

LİMONLAR 5 KAT DAHA SULU OLUYOR

nefisyemektarifleri.com sitesinde lezzetli yemek tarifleri paylaşan @SeydaTarkan_Bektas, limonu tezgah üzerinde elle ezdikten sonra çatalla delikler açılması ve ortadan ikiye kesilmesi gerektiğini söylüyor.

3 | 17
Limonun foşur foşur sulanmasını sağlıyor ; Aşçılar tarafından gizlenen teknik - Sayfa 4

Seyda Tarkan Bektaş’ın bu aşçılık tarifine göre limon normalden 5 daha sulu oluyor.

4 | 17