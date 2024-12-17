Limonun foşur foşur sulanmasını sağlıyor ; Aşçılar tarafından gizlenen teknik
C vitamini deposu limonları normalden daha sulu yapan basit aşçılık tüyosu var. Sokak satıcılarının da kullandığı bu yöntem asırlardır saklanıyormuş
Türkiye limonun bol tükendiği bir ülke olarak biliniyor. Başta salatalar olmak üzere yemek ve tatlılara lezzet katan limon tam bir C vitamini deposudur.
Soğuk havalarda bol tüketildiğinde vücudun vitamin ihtiyacını karşılar ve böylece hastalıklar da önlenmiş olur. Revani gibi tatlıları hazırlarken şerbetini dengelemede kullanılan limonları çok daha sulandırmak mümkün.
LİMONLAR 5 KAT DAHA SULU OLUYOR
nefisyemektarifleri.com sitesinde lezzetli yemek tarifleri paylaşan @SeydaTarkan_Bektas, limonu tezgah üzerinde elle ezdikten sonra çatalla delikler açılması ve ortadan ikiye kesilmesi gerektiğini söylüyor.