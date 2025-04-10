Liste açıklandı: Üniversitelerde en çok hangi kahve zincirleri var? Starbucks mı Espressolab mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Saraçhane mitinginde yaptığı boykot çağrısında Türkiye merkezli kahve zinciri Espressolab’in adını da anmıştı. Bunun üzerine Espressolab, “Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık” başlığıyla bir açıklama yayımlayarak, markanın arkasında herhangi bir görünmeyen ortak ya da gizli destekçi bulunmadığını vurgulamıştı.

Bu tartışmaların ardından üniversitelerde hangi kahve markalarının olduğu da merak edildi. Üniversitelerdeki kahve markalarının listesi paylaşıldı.

İşte üniversitelerdeki kahve zincirleri...