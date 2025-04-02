Listeye 5 ilçe daha dahil oldu! O ilçede yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız... Hemen bakın!

Bazı ilçelerde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları yerlerin il olması yönünde beklenti içinde olsa da, TÜİK’in belirlediği kriterler karşılanmadığı sürece bu taleplerin gerçekleşmesi mümkün değil.

TÜİK’in kriterlerine göre:

Nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder.

İl merkezine 30 kilometreden daha yakın ilçeler bu sürece dahil edilmez.



İşte il olması beklenen 24 ilçe...