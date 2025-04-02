Listeye 5 ilçe daha dahil oldu! O ilçede yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız... Hemen bakın!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, Türkiye'de il olmaya aday ilçeler güncellenirken, kriterleri karşılayan 5 ilçe daha listeye eklendi.
Türkiye’de il olma potansiyeline sahip ilçeler listesi yeniden gündemde. TÜİK verilerine göre, il statüsü kazanabilmek için ilçelerin en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması gerekiyor. Bunun yanı sıra, ekonomik gelişmişlik, altyapı durumu ve stratejik konum gibi faktörler de değerlendirmeye alınıyor.
Bazı ilçelerde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları yerlerin il olması yönünde beklenti içinde olsa da, TÜİK’in belirlediği kriterler karşılanmadığı sürece bu taleplerin gerçekleşmesi mümkün değil.
TÜİK’in kriterlerine göre:
Nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder.
İl merkezine 30 kilometreden daha yakın ilçeler bu sürece dahil edilmez.
İşte il olması beklenen 24 ilçe...