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  4. Lokanta usulü mercimek çorbasının sırrı ; Ne patates ne de havuç. 1 yemek kaşığı bile yetiyor

Lokanta usulü mercimek çorbasının sırrı ; Ne patates ne de havuç. 1 yemek kaşığı bile yetiyor

Lokanta usulü topaklanmayan ve tam kıvamında * mercimek çorbası * için uygulayabileceğiniz basit tüyo

Lokanta usulü mercimek çorbasının sırrı ; Ne patates ne de havuç. 1 yemek kaşığı bile yetiyor - Sayfa 1

Her sofrada kendine yer bulmayı başaran mercimek çorbası genellikle akşam öğününde yoğun tüketiliyor. Mideyi rahatlattığı için tercih edilen mercimek çorbası hemen hemen her damağa da hitap ediyor.

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Lokanta usulü mercimek çorbasının sırrı ; Ne patates ne de havuç. 1 yemek kaşığı bile yetiyor - Sayfa 2

Ev hanımları da mercimek çorbası hazırlarken kıvam katması için patates ve havuç tercih ediyor. Çorbaya lezzet de katan bu ikili yerine un da tercih edebilirsiniz.

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Lokanta usulü mercimek çorbasının sırrı ; Ne patates ne de havuç. 1 yemek kaşığı bile yetiyor - Sayfa 3

Çorbaya ekstra kıvam katmak için biraz unu kavurarak ekleyebilirsiniz. Ayrıca süt ve yoğurtla hazırlanan terbiyeler de mercimek çorbasına kıvam ve lezzet katacaktır.

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Lokanta usulü mercimek çorbasının sırrı ; Ne patates ne de havuç. 1 yemek kaşığı bile yetiyor - Sayfa 4

Çorbaya ekstra kıvam katmak için az miktarda un kavurarak ekleyebilirsin. Ayrıca, süt veya yoğurt bazlı terbiyeler çorbanın daha kremamsı bir dokuya sahip olmasını sağlar.

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