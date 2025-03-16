Lokanta usulü mercimek çorbasının sırrı ; Ne patates ne de havuç. 1 yemek kaşığı bile yetiyor
Lokanta usulü topaklanmayan ve tam kıvamında * mercimek çorbası * için uygulayabileceğiniz basit tüyo
Her sofrada kendine yer bulmayı başaran mercimek çorbası genellikle akşam öğününde yoğun tüketiliyor. Mideyi rahatlattığı için tercih edilen mercimek çorbası hemen hemen her damağa da hitap ediyor.
Ev hanımları da mercimek çorbası hazırlarken kıvam katması için patates ve havuç tercih ediyor. Çorbaya lezzet de katan bu ikili yerine un da tercih edebilirsiniz.
Çorbaya ekstra kıvam katmak için biraz unu kavurarak ekleyebilirsiniz. Ayrıca süt ve yoğurtla hazırlanan terbiyeler de mercimek çorbasına kıvam ve lezzet katacaktır.