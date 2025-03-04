Lokum gibi etiyle Osmanlı mutfağından gelen lezzet: İşte, püf noktalarıyla hünkar beğendi tarifi!
İftarda misafirlerinize ne hazırlayacağınızı düşünüyorsanız, Osmanlı mutfağının gözde lezzeti hünkar beğendi kesinlikle doğru bir tercih. Üstelik yapımı da oldukça kolay. Peki, hünkar beğendi nasıl yapılır? İşte, püf noktalarıyla hünkar beğendi tarifi…
HÜNKAR BEĞENDİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
ET SOTE İÇİN MALZEMELER:
500 gram kuşbaşı kırmızı et
1 adet büyük boy soğan
2 diş sarımsak
1 adet yeşil biber
1 adet kırmızı biber
2 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Pul biber
Kekik
BEĞENDI İÇİN MALZEMELER:
5 adet orta boy patlıcan
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz
Karabiber
HÜNKAR BEĞENDİ NASIL YAPILIR?
Et sote için; kuşbaşı doğranmış etleri tencereye alın ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.