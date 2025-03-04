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  4. Lokum gibi etiyle Osmanlı mutfağından gelen lezzet: İşte, püf noktalarıyla hünkar beğendi tarifi!

Lokum gibi etiyle Osmanlı mutfağından gelen lezzet: İşte, püf noktalarıyla hünkar beğendi tarifi!

İftarda misafirlerinize ne hazırlayacağınızı düşünüyorsanız, Osmanlı mutfağının gözde lezzeti hünkar beğendi kesinlikle doğru bir tercih. Üstelik yapımı da oldukça kolay. Peki, hünkar beğendi nasıl yapılır? İşte, püf noktalarıyla hünkar beğendi tarifi…

Lokum gibi etiyle Osmanlı mutfağından gelen lezzet: İşte, püf noktalarıyla hünkar beğendi tarifi! - Sayfa 1

HÜNKAR BEĞENDİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

ET SOTE İÇİN MALZEMELER:

500 gram kuşbaşı kırmızı et

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kekik

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Lokum gibi etiyle Osmanlı mutfağından gelen lezzet: İşte, püf noktalarıyla hünkar beğendi tarifi! - Sayfa 2

BEĞENDI İÇİN MALZEMELER:

5 adet orta boy patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

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Lokum gibi etiyle Osmanlı mutfağından gelen lezzet: İşte, püf noktalarıyla hünkar beğendi tarifi! - Sayfa 3

HÜNKAR BEĞENDİ NASIL YAPILIR?

Et sote için; kuşbaşı doğranmış etleri tencereye alın ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

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Lokum gibi etiyle Osmanlı mutfağından gelen lezzet: İşte, püf noktalarıyla hünkar beğendi tarifi! - Sayfa 4

Yemeklik doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından biberleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

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