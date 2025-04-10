Lokum gibi * taze fasulye * pişirme tüyosu ; Çay kaşığının ucuyla ekleyince yumuşuyor
Yaz aylarının sevilen yemeği taze fasulyeyi hazırlarken lokum gibi olması ve yumuşaması için bilmeniz gereken pişirme tüyosu
Baharın gelmesiyle vitamin deposu taze fasulye tezgahlarda yerini aldı. İnsan vücudu için gerekli vitaminleri barındıran taze fasulye yeni çıktığında ise körpe oluyor.
Ev hanımları tezgahlarda yerini alan taze fasulyeleri pişirirken kılçıklanma sorununun önüne geçerek lokum gibi de olmasını istiyor.
TAZE FASULYEYİ LOKUM GİBİ PİŞİRME TÜYOSU
Lezzetli yemek tariflerinin paylaşıldığı nefisyemektarifleri.com sitesindeki bilgiye göre taze fasulye için gereken malzemeler şöyle:
- 600 gr taze yeşil fasulye (çalı fasulye kullandım)
- 2 adet domates
- 1 adet soğan
- Yarım çay kaşığı pul biber
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı zeytinyağı (veya sıvı yağ)
- 1,5 yemek kaşığı domates salçası
- 2 su bardağı sıcak su