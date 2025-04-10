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  4. Lokum gibi * taze fasulye * pişirme tüyosu ; Çay kaşığının ucuyla ekleyince yumuşuyor

Lokum gibi * taze fasulye * pişirme tüyosu ; Çay kaşığının ucuyla ekleyince yumuşuyor

Yaz aylarının sevilen yemeği taze fasulyeyi hazırlarken lokum gibi olması ve yumuşaması için bilmeniz gereken pişirme tüyosu

Lokum gibi * taze fasulye * pişirme tüyosu ; Çay kaşığının ucuyla ekleyince yumuşuyor - Sayfa 1

Baharın gelmesiyle vitamin deposu taze fasulye tezgahlarda yerini aldı. İnsan vücudu için gerekli vitaminleri barındıran taze fasulye yeni çıktığında ise körpe oluyor.

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Lokum gibi * taze fasulye * pişirme tüyosu ; Çay kaşığının ucuyla ekleyince yumuşuyor - Sayfa 2

Ev hanımları tezgahlarda yerini alan taze fasulyeleri pişirirken kılçıklanma sorununun önüne geçerek lokum gibi de olmasını istiyor.

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Lokum gibi * taze fasulye * pişirme tüyosu ; Çay kaşığının ucuyla ekleyince yumuşuyor - Sayfa 3

TAZE FASULYEYİ LOKUM GİBİ PİŞİRME TÜYOSU

Lezzetli yemek tariflerinin paylaşıldığı nefisyemektarifleri.com sitesindeki bilgiye göre taze fasulye için gereken malzemeler şöyle:

  • 600 gr taze yeşil fasulye (çalı fasulye kullandım)
  • 2 adet domates
  • 1 adet soğan
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 2 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı (veya sıvı yağ)
  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 su bardağı sıcak su
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Lokum gibi * taze fasulye * pişirme tüyosu ; Çay kaşığının ucuyla ekleyince yumuşuyor - Sayfa 4

Yeşil fasulye yemeği için öncelikle zeytinyağında yemeklik doğranmış soğanı pembeleşinceye kadar kavuralım.

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