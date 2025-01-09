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  4. Los Angeles alevlere teslim oldu, birçok Türk ünlünün de evi bulunuyordu: İşte o isimler...

Los Angeles alevlere teslim oldu, birçok Türk ünlünün de evi bulunuyordu: İşte o isimler...

ABD’nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını bir çok yerleşim yerini kül etti. En az 5 kişinin öldüğü Los Angeles’ten 140 bine yakın kişi tahliye edildi. O bölgede bir çok ünlü Türk’ün de evi vardı. İşte o ünlü isimler...

Los Angeles alevlere teslim oldu, birçok Türk ünlünün de evi bulunuyordu: İşte o isimler... - Sayfa 1

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde çıkan yangın büyüyerek devam ediyor.

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Los Angeles alevlere teslim oldu, birçok Türk ünlünün de evi bulunuyordu: İşte o isimler... - Sayfa 2

Ormanlık alanda başlayan yangının yerleşim yerlerine sıçramasının ardından en az 5 kişi hayatını kaybederken 140 bine yakın kişi de kentten tahliye ediliyor.

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Los Angeles alevlere teslim oldu, birçok Türk ünlünün de evi bulunuyordu: İşte o isimler... - Sayfa 3

Los Angeles'ta çok sayıda Türk yaşarken Türkiye'nin önde gelen iş insanları ve sanatçılarının kentte evi bulunuyor. 

Bu isimlerden bazıları şöyle:

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Los Angeles alevlere teslim oldu, birçok Türk ünlünün de evi bulunuyordu: İşte o isimler... - Sayfa 4

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Ali Koç, Kasım 2020'de 14,5 milyon dolara Los Angeles'ta süper lüks bir malikâne satın almıştı. Ali Koç'un malikanesi Los Angeles şehir manzarasına ve Pasifik Okyanusu manzarasına sahipti.

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