Los Angeles alevlere teslim oldu, birçok Türk ünlünün de evi bulunuyordu: İşte o isimler...
ABD’nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını bir çok yerleşim yerini kül etti. En az 5 kişinin öldüğü Los Angeles’ten 140 bine yakın kişi tahliye edildi. O bölgede bir çok ünlü Türk’ün de evi vardı. İşte o ünlü isimler...
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde çıkan yangın büyüyerek devam ediyor.
Ormanlık alanda başlayan yangının yerleşim yerlerine sıçramasının ardından en az 5 kişi hayatını kaybederken 140 bine yakın kişi de kentten tahliye ediliyor.
Los Angeles'ta çok sayıda Türk yaşarken Türkiye'nin önde gelen iş insanları ve sanatçılarının kentte evi bulunuyor.
Bu isimlerden bazıları şöyle: