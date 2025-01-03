Lösemi (Kan kanseri) nedir? Löseminin belirtileri nelerdir?
Kan hücrelerinin özellikle de beyaz kan hücrelerinin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla karakterize edilen bir kan kanseri türü olan lösemi, hematopoietik kök hücrelerde meydana gelen genetik mutasyonlarla başlar ve bu mutasyonlar hücrelerin normal farklılaşma ve apoptoz süreçlerini bozar.
Lösemi (Kan kanseri) nedir?
Lösemi, kan hücrelerinin aşırı ve anormal bir şekilde üretildiği bir kan kanseri türüdür. Bu durum, vücudun bakteri ve virüslere karşı savunmasını zayıflatır ve çeşitli belirtilere yol açabilir. Peki, löseminin belirtileri nelerdir?
Löseminin belirtileri
- Uzun süren ve dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk
- Gece terlemeleri
- Ateş ve titreme
- Sık sık enfeksiyon geçirme
- Lenf bezlerinde şişlik ( Boyun, koltuk altı veya kasık bölgesi)
- Nefes darlığı
- Kemik ve eklem ağrıları
- Kanama ve morarmalar
- Mide bulantısı ve kusma
- İştahsızlık ve kilo kaybı
- Bilinç bulanıklığı
- Cilt renginde solukluk olarak sıralanabilir