Lösemi (Kan kanseri) nedir? Löseminin belirtileri nelerdir?

Lösemi (Kan kanseri) nedir?

Lösemi, kan hücrelerinin aşırı ve anormal bir şekilde üretildiği bir kan kanseri türüdür. Bu durum, vücudun bakteri ve virüslere karşı savunmasını zayıflatır ve çeşitli belirtilere yol açabilir. Peki, löseminin belirtileri nelerdir?