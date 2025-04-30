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  4. Lükste sınır yok, yeni çantanız şaşırtabilir! Bilim insanları dünyanın ilk T.Rex derisini üretiyor

Lükste sınır yok, yeni çantanız şaşırtabilir! Bilim insanları dünyanın ilk T.Rex derisini üretiyor

Bir sonraki ceketiniz veya çantanız bir dinozordan yapılabilir. Bilim insanları dünyanın ilk T.Rex derisini yaratmak için fosilleşmiş kolajen kullanıyor.

Lükste sınır yok, yeni çantanız şaşırtabilir! Bilim insanları dünyanın ilk T.Rex derisini üretiyor - Sayfa 1

Moda tutkunlarını hayrete düşürecek yeni bir çalışma üzerinde çalışan bilim insanları bildiğiniz tüm lüks ürünleri geride bırakacak yeni bir araştırma yapıyor.

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Lükste sınır yok, yeni çantanız şaşırtabilir! Bilim insanları dünyanın ilk T.Rex derisini üretiyor - Sayfa 2

Çoğu trendi veya yeni stili unutun. Bu yenilik tam tersine yaklaşık 70 milyon yıl geriye gitmeyi gerektiriyor.

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Lükste sınır yok, yeni çantanız şaşırtabilir! Bilim insanları dünyanın ilk T.Rex derisini üretiyor - Sayfa 3

Bir şirket, tarih öncesi canavarın DNA'sından yararlanarak dünyanın ilk T.Rex derisini üretmeyi planladığını duyurdu.

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Lükste sınır yok, yeni çantanız şaşırtabilir! Bilim insanları dünyanın ilk T.Rex derisini üretiyor - Sayfa 4

Bu çalışma, bir gün T.Rex deri çanta taşıma, T.Rex deri ceket giyme ve hatta T.Rex deri koltuklu bir arabaya binme seçeneğine sahip olabileceğimiz anlamına gelebilir.

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