Lükste sınır yok, yeni çantanız şaşırtabilir! Bilim insanları dünyanın ilk T.Rex derisini üretiyor
Bir sonraki ceketiniz veya çantanız bir dinozordan yapılabilir. Bilim insanları dünyanın ilk T.Rex derisini yaratmak için fosilleşmiş kolajen kullanıyor.
Moda tutkunlarını hayrete düşürecek yeni bir çalışma üzerinde çalışan bilim insanları bildiğiniz tüm lüks ürünleri geride bırakacak yeni bir araştırma yapıyor.
Çoğu trendi veya yeni stili unutun. Bu yenilik tam tersine yaklaşık 70 milyon yıl geriye gitmeyi gerektiriyor.
Bir şirket, tarih öncesi canavarın DNA'sından yararlanarak dünyanın ilk T.Rex derisini üretmeyi planladığını duyurdu.