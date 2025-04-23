Maden suyunu böyle tüketenler geçmiş olsun. Kana kana içenler şimdi yandı

Churchill; genellikle soda, limon suyu, tuz ile hazırlanan alkolsüz bir içecektir. İçeriği kişisel tercihlere göre değişse de, bu üç bileşen sabittir. Hem ferahlatıcı hem de iştah açıcı etkisi olduğu düşünülür. Ancak churcill içeceğinin hiç tahmin etmediğiniz bazı sorunlar yaratabileceğini unutmamanız gerekir.