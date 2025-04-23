Maden suyunu böyle tüketenler geçmiş olsun. Kana kana içenler şimdi yandı
Maden suyu, gündelik hayatımızda en çok tüketilen içeceklerden biridir. Mideyi rahatlatması serinletici etki göstermesi bir yana churcill halini tercih edenler bu zararını öğrenince bir daha asla ağzınıza sürmeyeceksiniz. İşte churcill içeceğinin tehlikesi
Churchill; genellikle soda, limon suyu, tuz ile hazırlanan alkolsüz bir içecektir. İçeriği kişisel tercihlere göre değişse de, bu üç bileşen sabittir. Hem ferahlatıcı hem de iştah açıcı etkisi olduğu düşünülür. Ancak churcill içeceğinin hiç tahmin etmediğiniz bazı sorunlar yaratabileceğini unutmamanız gerekir.
MİDE PROBLEMLERİ DOĞURABİLİR
Acibadem.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, aşırı tüketimi bazı olumsuz etkilere yol açabilir. Özellikle mide hassasiyeti olan kişilerde Churchill soda faydaları mideyi yatıştırıcı olsa da, aşırı asidik yapısından dolayı mide tahrişine ve reflüye sebep olabilir
Bu nedenle churchill, kararında tüketildiğinde zararsız bir içecektir. Fakat mide problemi, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunu olan bireylerin içeriğine özen göstermesi gerekir. Bilhassa dışarıda sipariş verildiğinde, tuz ve baharat oranını azaltmak iyi bir fikir olabilir.
DOĞAL MADEN SUYUNUN FAYDALARI
Faydalı olan şey doğal maden suyudur. Yani soda dediğimiz meyveli sodalar özellikle değildir. Bizim için sağlık olan doğal maden suyudur doğal maden suyu neden severiz yüksek magnezyum, potasyum, fosfor ve sülfat içeriği nedeniyle maden suları sağlıklı içeceklerdir.