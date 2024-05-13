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  4. Magnezyum eksikliğinin 12 belirtisine dikkat!

Magnezyum eksikliğinin 12 belirtisine dikkat!

İnsan vücudunda 300’den fazla enzim reaksiyonunda görev alan magnezyum, besinler ile alınması gereken bir mineraldir. %50-60’ı kemiklerde geri kalanı ise yumuşak doku, kas ve vücut sıvılarında depolanan magnezyum insan vücudunda en fazla bulunan dördüncü mineraldir. Peki, magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Magnezyum hangi besinlerde bulunur? İşte detaylar…

Magnezyum eksikliğinin 12 belirtisine dikkat! - Sayfa 1

Magnezyum nedir?

Magnezyum sağlıklı kaslar, sinirler, kemikler ve kan şekeri düzeyleri için gerekli olan bir mineraldir. Vücudun magnezyumunun yaklaşık yüzde 60'ı kemiklerde, yaklaşık yüzde 40'ı kas ve yumuşak doku hücrelerinde bulunur.

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Magnezyum eksikliğinin 12 belirtisine dikkat! - Sayfa 2

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?

Baş ağrısı

İştah ve kilo kaybı

Bulantı-kusma

Yorgunluk ve halsizlik

Konsantrasyon eksikliği

Kas zayıflığı ve kas krampları

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Magnezyum eksikliğinin 12 belirtisine dikkat! - Sayfa 3

Bağışıklık sistemi problemleri

Cilt problemleri

Anormal kalp ritmi

Karıncalanma

Uykusuzluk

Çocuklarda büyüme geriliği

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Magnezyum eksikliğinin 12 belirtisine dikkat! - Sayfa 4

Magnezyumun faydaları nelerdir?

Magnezyum, bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekler.

Hücrelerde enerji üretiminde rol oynar. Metabolizmayı destekler.

Kalp ritmini koruyarak kalp sağlığını destekler.

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