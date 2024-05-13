Magnezyum eksikliğinin 12 belirtisine dikkat!

Magnezyum nedir?

Magnezyum sağlıklı kaslar, sinirler, kemikler ve kan şekeri düzeyleri için gerekli olan bir mineraldir. Vücudun magnezyumunun yaklaşık yüzde 60'ı kemiklerde, yaklaşık yüzde 40'ı kas ve yumuşak doku hücrelerinde bulunur.