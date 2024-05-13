Magnezyum eksikliğinin 12 belirtisine dikkat!
İnsan vücudunda 300’den fazla enzim reaksiyonunda görev alan magnezyum, besinler ile alınması gereken bir mineraldir. %50-60’ı kemiklerde geri kalanı ise yumuşak doku, kas ve vücut sıvılarında depolanan magnezyum insan vücudunda en fazla bulunan dördüncü mineraldir. Peki, magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Magnezyum hangi besinlerde bulunur? İşte detaylar…
Magnezyum nedir?
Magnezyum sağlıklı kaslar, sinirler, kemikler ve kan şekeri düzeyleri için gerekli olan bir mineraldir. Vücudun magnezyumunun yaklaşık yüzde 60'ı kemiklerde, yaklaşık yüzde 40'ı kas ve yumuşak doku hücrelerinde bulunur.
Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?
Baş ağrısı
İştah ve kilo kaybı
Bulantı-kusma
Yorgunluk ve halsizlik
Konsantrasyon eksikliği
Kas zayıflığı ve kas krampları
Bağışıklık sistemi problemleri
Cilt problemleri
Anormal kalp ritmi
Karıncalanma
Uykusuzluk
Çocuklarda büyüme geriliği
Magnezyumun faydaları nelerdir?
Magnezyum, bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekler.
Hücrelerde enerji üretiminde rol oynar. Metabolizmayı destekler.
Kalp ritmini koruyarak kalp sağlığını destekler.