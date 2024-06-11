Marka iletişimi bölümü nedir? Marka iletişimi bölümü kaç yıllıktır?
Son yıllarda oldukça popüler olan marka iletişimi bölümü nedir? Kaç yıllık bir bölümdür? Marka ve iletişimi mezunlarının iş alanları nelerdir? İşte, marka iletişimi bölümüne dair detaylar...
Marka iletişimi bölümü nedir?
Marka iletişimi, bir markanın hedef kitlesiyle iletişim kurma sürecidir. Marka iletişimi bölümü ise, öğrencilere marka yönetimi, pazarlama iletişimi, reklam ve halkla ilişkiler gibi konularda temel bilgi ve beceriler kazandıran bir eğitim programıdır.
Marka iletişimi bölümü kaç yıllıktır?
Marka iletişimi 2 yıllık eğitim veren bir ön lisans programıdır.
Marka iletişimi bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?
Marka iletişimi bölümü sözel puan türü ile öğrenci almaktadır.
Marka iletişimi bölümünde hangi dersler okutulur?
Marka iletişimi bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
İletişim bilgisi
Genel işletme
Pazarlama ilkeleri
Halkla ilişkiler