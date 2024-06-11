Marka iletişimi bölümü nedir? Marka iletişimi bölümü kaç yıllıktır?

Marka iletişimi bölümü nedir?

Marka iletişimi, bir markanın hedef kitlesiyle iletişim kurma sürecidir. Marka iletişimi bölümü ise, öğrencilere marka yönetimi, pazarlama iletişimi, reklam ve halkla ilişkiler gibi konularda temel bilgi ve beceriler kazandıran bir eğitim programıdır.