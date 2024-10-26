Marketten almaya son verin. Kendi mutfağınızda bu tarifle sucuk yapmak çok daha sağlıklı
Sucuk, yediden yetmişe herkesin sevdiği bir et ürünü. Ancak son günlerde tağşiş listesinde adı en çok geçen yiyecek o. Merdiven altında güvenilir olmayan ve zararlı sucuklar piyasada fink atıyor. Ya güvenilir markaları seçmek gerek ya da işinizi hiç riske atmadan evde yapmak. İşte bu tarifle en sağlıklı sucuğu kendi evinizde yapabilirsiniz.
Sucuk, kahvaltılarda en çok tüketilen yiyeceklerden biridir. Balkan ülkeleri başta olmak üzere, Orta Asya ve Orta Doğu topraklarında sıklıkla tüketilmektedir. Sucuk, kurutulmuş bağırsağın içine baharatı bol et kıyması doldurularak elde edilen bir çeşit fermante et ürünü olarak piyasada yer almaktadır.
Et grubu içerisinde en uzun raf ümrüne sahip ürünlerden olan sucuk, genellikle yumurta ile brilikte tüketilir. Mali açıdan fiyatının düşmesi için çoğunlukla küçükbaş hayvan eti de sıkça sucuğa eklenmektedir.
Fakat bundan da ziyade, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı son tağşiş listesine göre sucuk, en çok hile yapılan ürün konumunda. Bu sebeple en sağlıklısını kendi mutfağınızda yapabilirsiniz.