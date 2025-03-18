Mart’ın sıcak günleri geride kaldı! Peki Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Uzmanlar açıkladı
Mart ayında rekor kıran sıcaklıklar, yerini sert bir soğuk hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar'dan gelen soğuk hava sisteminin etkisiyle, iç Anadolu ve doğu kesimlerde kar, batı bölgelerde ise sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Peki Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak?
Mart ayında yaz sıcaklarını yaşatan hava, bugün itibarıyla yerini sert bir soğuk hava dalgasına bırakacak. Geçen hafta 25 dereceyi geçen sıcaklıklar, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem nedeniyle hızla düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta boyunca sürecek soğuk hava dalgası konusunda vatandaşları uyardı.
İç Anadolu ve doğu kesimlerde kar yağışı beklenirken, batı bölgelerde ise sağanak ve fırtına etkili olacak. Hava sıcaklıklarının birçok şehirde 15-20 derece birden azalması bekleniyor.
Bazı illerde ise sıcaklık farkı 27-28 dereceyi bulacak. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 21-22 derece birden düşeceği ve hafta boyunca kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.