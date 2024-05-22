Masabaşı çalışanlar dikkat! Kübital tünel sendromu nedir?

Diğer nedenler ise; dirseğin sürekli bir yere dayanması, sinir hasarı, yaralanmalar, dirseğin önceden kırılması veya çıkıkları, romatoid artrit, kireçlenme, dirsek çevresinde kist, diyabet ve hormonal değişikler de kübital tünel sendromunun nedenlerindendir. Çoğu durumda ise nedeni bilinmemektedir.