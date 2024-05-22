Masabaşı çalışanlar dikkat! Kübital tünel sendromu nedir?
“Kübital tünel sendromu” ya da da diğer adıyla “ulnar oluk sendromu” günümüzde pek çok kişinin muzdarip olduğu bir rahatsızlıktır. Peki kübital tünel sendromu nedir? Kübital tünel sendromunun belirtileri nelerdir? İşte kübital tünel sendromu ile ilgili tüm detaylar…
Kübital tünel sendromu nedir?
Kübital tünel sendromu, ulnar sinirin dirsek bölgesinde sıkışması sonucu oluşan bir nöropatik hastalıktır. Ulnar sinir; boyundan başlayan, köprücük kemiği altından dirseğe, buradan da parmak ucuna kadar uzanan bir sinirdir.
Kübital tünel sendromu nedenleri
Kübital tünel sendromu tekrarlayan hareketler veya dirseğe aşırı baskı nedeniyle ortaya çıkar. ( Bilgisayar kullanma, araba kullanma, yazı yazma, uyurken eli yastığın altına koyma gibi)
Diğer nedenler ise; dirseğin sürekli bir yere dayanması, sinir hasarı, yaralanmalar, dirseğin önceden kırılması veya çıkıkları, romatoid artrit, kireçlenme, dirsek çevresinde kist, diyabet ve hormonal değişikler de kübital tünel sendromunun nedenlerindendir. Çoğu durumda ise nedeni bilinmemektedir.
Kübital tünel sendromu belirtileri
Ulnar sinir sıkışması sonucu ağrı, his kaybı, kaslarda zayıflık, karıncalanma ve güçsüzlük görülebilir. Özellikle yüzük parmağı ve serçe parmakta karıncalanma ve uyuşma görülür. Bu belirtiler özellikle geceleri ortaya çıkar.