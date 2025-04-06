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  4. Masallardan fırlamış gibi... 18. yüzyıldan kalma tarihi kule açık artırmaya çıkıyor

Masallardan fırlamış gibi... 18. yüzyıldan kalma tarihi kule açık artırmaya çıkıyor

Northampton'da koruma altındaki tarihi Hawking Kulesi 225 bin sterline açık artırmaya çıkıyor. Kulenin, masallardan fırlamış gibi görüntüsü dikkatleri üzerine çekti. Konut olarak kullanılan kule Müzayede Evi aracılığıyla satılacak.

Masallardan fırlamış gibi... 18. yüzyıldan kalma tarihi kule açık artırmaya çıkıyor - Sayfa 1

Northamptonshire, Boughton'da bulunan II. derece tarihi eser listesindeki bir kule, 225.000 ila 250.000 sterlinlik bir rehber fiyatla açık artırmaya çıkarılıyor. 

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Masallardan fırlamış gibi... 18. yüzyıldan kalma tarihi kule açık artırmaya çıkıyor - Sayfa 2

Masallardan fırlamış gibi...

On sekizinci yüzyılda inşa edilen Hawking Kulesi, İkinci Strafford ve Wentworth Kontu tarafından inşa ettirilmişti. 

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Masallardan fırlamış gibi... 18. yüzyıldan kalma tarihi kule açık artırmaya çıkıyor - Sayfa 3

Eşsiz manzarası ile dikkat çekiyor

Mülk, III. William'ın 'bir zamanlar kaldığı görkemli Boughton House malikanesine sadece birkaç adım uzaklıkta bulunuyor. Kulenin eşsiz manzarası ise Northamptonshire'daki Boughton Park'ı görüyor. 

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Masallardan fırlamış gibi... 18. yüzyıldan kalma tarihi kule açık artırmaya çıkıyor - Sayfa 4

Kule ile ilgili tarihi kayıtlar da var

Kulenin nasıl yapıldığına ilişkin bilgi 1756 yılında politikacı ve yazar Horace Walpole'a yazılan bir mektupta bahsediliyor. 

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