Masallardan fırlamış gibi... 18. yüzyıldan kalma tarihi kule açık artırmaya çıkıyor
Northampton'da koruma altındaki tarihi Hawking Kulesi 225 bin sterline açık artırmaya çıkıyor. Kulenin, masallardan fırlamış gibi görüntüsü dikkatleri üzerine çekti. Konut olarak kullanılan kule Müzayede Evi aracılığıyla satılacak.
Northamptonshire, Boughton'da bulunan II. derece tarihi eser listesindeki bir kule, 225.000 ila 250.000 sterlinlik bir rehber fiyatla açık artırmaya çıkarılıyor.
Masallardan fırlamış gibi...
On sekizinci yüzyılda inşa edilen Hawking Kulesi, İkinci Strafford ve Wentworth Kontu tarafından inşa ettirilmişti.
Eşsiz manzarası ile dikkat çekiyor
Mülk, III. William'ın 'bir zamanlar kaldığı görkemli Boughton House malikanesine sadece birkaç adım uzaklıkta bulunuyor. Kulenin eşsiz manzarası ise Northamptonshire'daki Boughton Park'ı görüyor.