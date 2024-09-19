Mastercef ponçini mantarlı ravioli tarifi! Ponçini mantarlı ravioli nasıl yapılır?

Ponçini mantarlı ravioli nasıl yapılır?

Hamur için unu ve tuzu karıştırıp ortasını havuz gibi açın ve yumurtaları kırın. Yumurtaları azar azar una yedirin ve ellerinizle pürüzsüz ve yumuşak olana kadar yoğurun. Hamuru strece sarıp buzdolabında yarım saat kadar beklemeye alın. İç harç için geniş bir tavaya tereyağını, çok ufak küpler halinde doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip soteleyin. Hemen arkasından aynı boylarda doğranmış mantarları da ekleyip yüksek ateşte soteleyin. Son olarak unu ekleyip kavurun. Harç hafiften toparlanınca kremayı, peyniri ve maydanozu ekleyip ocaktan alın. Harcı soğuması için buzdolabına kaldırın.