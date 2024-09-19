Mastercef ponçini mantarlı ravioli tarifi! Ponçini mantarlı ravioli nasıl yapılır?
Masterchef yarışmasında haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Takım oyununda mavi ve kırmızı takım arasında kıyasıya düello yaşandı. Konsept ise makarnalardı. Yapılan çeşit çeşit makarnaların arasında İtalyan mutfağına özgü ponçini mantarlı ravioli de vardı. Peki, ponçini mantarlı ravioli nasıl yapılır? Ponçini mantarlı ravioli yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, Mastercehf ponçini mantarlı ravioli tarifi…
Ponçini mantarlı ravioli için gerekli malzemeler
Makarna hamuru için malzemeler
2 su bardağı un
2 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
İç harcı için malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
3 adet arpacık soğan
2 diş sarımsak
500 gram mantar
1 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı krema
4 dal maydanoz
3 yemek kaşığı parmesan peyniri
1 çay kaşığı tuz
Yarım kaşığı karabiber
Sosu için malzemeler
Yarım yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı krema
1 diş sarımsak
4 yemek kaşığı parmesan peyniri
Tuz
2 dal maydanoz
Ponçini mantarlı ravioli nasıl yapılır?
Hamur için unu ve tuzu karıştırıp ortasını havuz gibi açın ve yumurtaları kırın. Yumurtaları azar azar una yedirin ve ellerinizle pürüzsüz ve yumuşak olana kadar yoğurun. Hamuru strece sarıp buzdolabında yarım saat kadar beklemeye alın. İç harç için geniş bir tavaya tereyağını, çok ufak küpler halinde doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip soteleyin. Hemen arkasından aynı boylarda doğranmış mantarları da ekleyip yüksek ateşte soteleyin. Son olarak unu ekleyip kavurun. Harç hafiften toparlanınca kremayı, peyniri ve maydanozu ekleyip ocaktan alın. Harcı soğuması için buzdolabına kaldırın.