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  4. MasterChef Adana kebap tarifi! Adana kebap nasıl yapılır? MasterChef Adana kebap püf noktası

MasterChef Adana kebap tarifi! Adana kebap nasıl yapılır? MasterChef Adana kebap püf noktası

MasterChef’te yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık yarışında şefler yarışmacılardan Adana kebap yapmalarını istedi. MasterChef izleyicileri tarafından ise Adana kebabın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChed Adana kebap nasıl yapılır? Adana kebap yapmak için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef Adana kebap tarifi ve püf noktası…

MasterChef Adana kebap tarifi! Adana kebap nasıl yapılır? MasterChef Adana kebap püf noktası - Sayfa 1

Adana kebap

Kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan Adana kebap,  Adana'ya özgü bir kebap çeşididir. Adana kebap lezzeti ile hem Türkiye’de hem de dünya genelinde popüler bir kebaptır.

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MasterChef Adana kebap tarifi! Adana kebap nasıl yapılır? MasterChef Adana kebap püf noktası - Sayfa 2

Adana kebap için gerekli malzemeler

180 gram dinlendirilmiş yağlı kuzu eti

1 adet kapya biber

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

1 adet domates

2 adet köy biberi

Soğan

Sumak

Kebap şişleri

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MasterChef Adana kebap tarifi! Adana kebap nasıl yapılır? MasterChef Adana kebap püf noktası - Sayfa 3

Lavaş için malzemeler

2 su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı 

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Un

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MasterChef Adana kebap tarifi! Adana kebap nasıl yapılır? MasterChef Adana kebap püf noktası - Sayfa 4

Lavaş nasıl yapılır?

Lavaş için un hariç bütün malzemeler derin bir kap içerisine alınır. Un kontrollü bir şekilde eklenerek kıvamlı bir hamur elde edilir ve yoğurulur. Ardından yarım saat mayalandırılır. Mayalanan hamuru 10-12 eşit parçaya bölünür. Her bir parçayı yuvarlak bir şekilde açıp tava da önlü arkalı pişirilir. Pişen lavaşlar bir örtüyle güzelce sarılır.

 

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