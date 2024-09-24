MasterChef Adana kebap tarifi! Adana kebap nasıl yapılır? MasterChef Adana kebap püf noktası

Lavaş nasıl yapılır?

Lavaş için un hariç bütün malzemeler derin bir kap içerisine alınır. Un kontrollü bir şekilde eklenerek kıvamlı bir hamur elde edilir ve yoğurulur. Ardından yarım saat mayalandırılır. Mayalanan hamuru 10-12 eşit parçaya bölünür. Her bir parçayı yuvarlak bir şekilde açıp tava da önlü arkalı pişirilir. Pişen lavaşlar bir örtüyle güzelce sarılır.