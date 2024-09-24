MasterChef Adana kebap tarifi! Adana kebap nasıl yapılır? MasterChef Adana kebap püf noktası
MasterChef’te yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık yarışında şefler yarışmacılardan Adana kebap yapmalarını istedi. MasterChef izleyicileri tarafından ise Adana kebabın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChed Adana kebap nasıl yapılır? Adana kebap yapmak için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef Adana kebap tarifi ve püf noktası…
Adana kebap
Kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan Adana kebap, Adana'ya özgü bir kebap çeşididir. Adana kebap lezzeti ile hem Türkiye’de hem de dünya genelinde popüler bir kebaptır.
Adana kebap için gerekli malzemeler
180 gram dinlendirilmiş yağlı kuzu eti
1 adet kapya biber
2 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı tuz
1 adet domates
2 adet köy biberi
Soğan
Sumak
Kebap şişleri
Lavaş için malzemeler
2 su bardağı ılık su
3 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
Un
Lavaş nasıl yapılır?
Lavaş için un hariç bütün malzemeler derin bir kap içerisine alınır. Un kontrollü bir şekilde eklenerek kıvamlı bir hamur elde edilir ve yoğurulur. Ardından yarım saat mayalandırılır. Mayalanan hamuru 10-12 eşit parçaya bölünür. Her bir parçayı yuvarlak bir şekilde açıp tava da önlü arkalı pişirilir. Pişen lavaşlar bir örtüyle güzelce sarılır.