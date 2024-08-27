Masterchef "Al Beni Yukarı" tiramisu tarifi! "Al Beni Yukarı" tiramisu nasıl yapılır?
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar mavi takımın kaptanı olmak için mücadele etti. Kaptanlık oyununda yarışmacılardan Danilo Şef'in özel olarak hazırladığı ve imza tatlısı haline gelen “Al Beni Yukarı” tiramisu yapılması istendi. Peki, “Al Beni Yukarı” tiramisu tarifi nedir? İşte, Danilo Zanna’nın imza tatlısı “Al Beni Yukarı” tiramisunun tarifi…
"Al Beni Yukarı" tiramisu için gerekli malzemeler
Kedi dili için gerekli malzemeler
125 gram yumurta sarısı
90 gram şeker
190 gram yumurta beyazı
95 gram şeker
150 gram un
65 gram patates nişastası
1 | 7
Krema için gerekli malzemeler
400 gram mascarpone
150 gram krema
60 gram toz şeker
2 | 7
Sabayon sos için gerekli malzemeler
4 adet yumurta sarısı
45 gram toz şeker
3 | 7
Kahvesi için gerekli malzemeler
2 ölçü espresso
15 gram şeker
4 | 7