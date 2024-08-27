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  4. Masterchef "Al Beni Yukarı" tiramisu tarifi! "Al Beni Yukarı" tiramisu nasıl yapılır?

Masterchef "Al Beni Yukarı" tiramisu tarifi! "Al Beni Yukarı" tiramisu nasıl yapılır?

Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar mavi takımın kaptanı olmak için mücadele etti. Kaptanlık oyununda yarışmacılardan Danilo Şef'in özel olarak hazırladığı ve imza tatlısı haline gelen “Al Beni Yukarı” tiramisu yapılması istendi. Peki, “Al Beni Yukarı” tiramisu tarifi nedir? İşte, Danilo Zanna’nın imza tatlısı “Al Beni Yukarı” tiramisunun tarifi…

Masterchef "Al Beni Yukarı" tiramisu tarifi! "Al Beni Yukarı" tiramisu nasıl yapılır? - Sayfa 1

"Al Beni Yukarı" tiramisu için gerekli malzemeler

Kedi dili için gerekli malzemeler

125 gram yumurta sarısı

90 gram şeker

190 gram yumurta beyazı

95 gram şeker

150 gram un

65 gram patates nişastası

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Masterchef "Al Beni Yukarı" tiramisu tarifi! "Al Beni Yukarı" tiramisu nasıl yapılır? - Sayfa 2

Krema için gerekli malzemeler

400 gram mascarpone

150 gram krema

60 gram toz şeker

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Masterchef "Al Beni Yukarı" tiramisu tarifi! "Al Beni Yukarı" tiramisu nasıl yapılır? - Sayfa 3

Sabayon sos için gerekli malzemeler

 4 adet yumurta sarısı

45 gram toz şeker

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Masterchef "Al Beni Yukarı" tiramisu tarifi! "Al Beni Yukarı" tiramisu nasıl yapılır? - Sayfa 4

Kahvesi için gerekli malzemeler

2 ölçü espresso

15 gram şeker

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