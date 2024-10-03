MasterChef Ali Nazik tarifi! Ali Nazik nasıl yapılır? MasterChef Ali Nazik püf noktası nedir?

Ali Nazik için öncelikle patlıcanları közleyin. Patlıcanlar közlenirken tereyağını derin bir tavanın içine alın. Sarımsağı ilave ederek soteleyin. Ardından kuşbaşı etleri ekleyerek karıştırın ve kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın. Piştikten sonra salça, toz kırmızı biber ve tuz ekleyerek tatlandırın ve ocaktan alın.