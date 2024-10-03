MasterChef Ali Nazik tarifi! Ali Nazik nasıl yapılır? MasterChef Ali Nazik püf noktası nedir?
MasterChef'in ikinci takım oyununda mavi ve kırmızı takım arasında düello gerçekleşti. Şefler düelloda yarışmacılardan Ali Nazik yapmalarını istedi. Peki, hem lezzetiyle hem de görselliğiyle ön plana çıkan Ali Nazik nasıl yapılır? MasterChef Ali Nazik kebabı için hangi malzemeler gerekli? Ali Nazik'in püf noktası nedir? İşte, MasterChef Ali Nazik tarifi ve püf noktası...
Ali Nazik için gerekli malzemeler
250 gram küçük doğranmış kuşbaşı et
3,5 yemek kaşığı tereyağı
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı tuz
Tabanı için gerekli malzemeler
1 kase yoğurt
3 adet közlenmiş patlıcan
1 çay kaşığı tuz
Ali Nazik için öncelikle patlıcanları közleyin. Patlıcanlar közlenirken tereyağını derin bir tavanın içine alın. Sarımsağı ilave ederek soteleyin. Ardından kuşbaşı etleri ekleyerek karıştırın ve kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın. Piştikten sonra salça, toz kırmızı biber ve tuz ekleyerek tatlandırın ve ocaktan alın.
Közlenmiş patlıcanları kesme tahtasının üzerinde kabuklarını soyduktan sonra kıyın. Bu aşamada üzerine biraz tuz serpin. Patlıcanlar iyice kıyılıp ezildikten sonra yoğurtla bir kasenin içinde birleştirin ve karıştırın.