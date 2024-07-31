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  4. Masterchef altı ezmeli kebap tarifi! Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap püf noktası

Masterchef altı ezmeli kebap tarifi! Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap püf noktası

Masterchef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadelelerini sürdürüyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan altı ezmeli tava yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise altı ezmeli kebabın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, altı ezmeli kebap yapmak için hangi malzemeler gerekli? Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebabın püf noktası nedir? İşte, Masterchef altı ezmeli kebap tarifi ve püf noktası…

Masterchef altı ezmeli kebap tarifi! Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap püf noktası - Sayfa 1

Altı ezmeli kebap

Gaziantep ve Kilis’in yöresel lezzetlerinden altı ezmeli kebap, közlenmiş domates ve yeşil biberden oluşan bir ezmenin üzerine, kebabın mangalda pişirilip üzerine konması ile hazırlanan lezzetli bir yemektir.

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Masterchef altı ezmeli kebap tarifi! Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap püf noktası - Sayfa 2

Altı ezmeli kebap için gerekli malzemeler

Kebap için:

Yarım kg köftelik kıyma

3-4 sivri biber

Tuz

Karabiber

Pul biber 

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Masterchef altı ezmeli kebap tarifi! Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap püf noktası - Sayfa 3

Ezme için:

5 adet domates

3 adet yeşil biber

1 adet soğan

1 yemek kaşığı sumak

Zeytinyağı

Tuz

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Masterchef altı ezmeli kebap tarifi! Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap püf noktası - Sayfa 4

Altı ezmeli kebap nasıl yapılır?

Domates ve biberler yıkandıktan sonra ızgarada közlenir. Domateslerin kabuğu soyulup bıçakla kıyılır. Soğan rendelenir ve suyu sıkılarak ezme karışımına eklenir. Zeytinyağı ve tuz eklenerek karıştırılır.

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