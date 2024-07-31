Masterchef altı ezmeli kebap tarifi! Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap püf noktası
Masterchef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadelelerini sürdürüyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan altı ezmeli tava yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise altı ezmeli kebabın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, altı ezmeli kebap yapmak için hangi malzemeler gerekli? Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebabın püf noktası nedir? İşte, Masterchef altı ezmeli kebap tarifi ve püf noktası…
Altı ezmeli kebap
Gaziantep ve Kilis’in yöresel lezzetlerinden altı ezmeli kebap, közlenmiş domates ve yeşil biberden oluşan bir ezmenin üzerine, kebabın mangalda pişirilip üzerine konması ile hazırlanan lezzetli bir yemektir.
Altı ezmeli kebap için gerekli malzemeler
Kebap için:
Yarım kg köftelik kıyma
3-4 sivri biber
Tuz
Karabiber
Pul biber
Ezme için:
5 adet domates
3 adet yeşil biber
1 adet soğan
1 yemek kaşığı sumak
Zeytinyağı
Tuz
Altı ezmeli kebap nasıl yapılır?
Domates ve biberler yıkandıktan sonra ızgarada közlenir. Domateslerin kabuğu soyulup bıçakla kıyılır. Soğan rendelenir ve suyu sıkılarak ezme karışımına eklenir. Zeytinyağı ve tuz eklenerek karıştırılır.