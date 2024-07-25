Masterchef analı kızlı çorbası tarifi! Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?
Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan analı kızlı çorbası yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise analı kızlı çorbasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, analı kızlı çorbası yapmak için hangi malzemeler gereklidir? Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Analı kızlı çorbasının püf noktaları nelerdir? İşte, Masterchef analı kızlı çorbası tarifi…
Analı kızlı çorbası
Türk mutfağının sevilen lezzeti analı kızlı çorbası bulgur ve kıymanın yoğrulup içerisine kıymalı harç eklenmesi ile hazırlanan, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş, coğrafi işaretli bir çorbadır. Analı kızlı çorbası doyurucu olması nedeniyle ana yemek olarak da tüketilmektedir.
Analı kızlı çorbası yapmak için gerekli malzemeler
2 su bardağı ince bulgur
1 su bardağı irmik
2 dolu yemek kaşığı un
1 adet yumurta
1 silme yemek kaşığı biber salçası
Tuz
2 su bardağı sıcak su
İç harcı için malzemeler
200 gram kıyma
1 adet büyük boy soğan
Tuz
Karabiber
Pul biber
1 kase haşlanmış nohut
Sosu içi malzemeler
3 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
3 - 4 adet limon tuzu
6 su bardağı su