Masterchef analı kızlı çorbası tarifi! Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Analı kızlı çorbası

Türk mutfağının sevilen lezzeti analı kızlı çorbası bulgur ve kıymanın yoğrulup içerisine kıymalı harç eklenmesi ile hazırlanan, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş, coğrafi işaretli bir çorbadır. Analı kızlı çorbası doyurucu olması nedeniyle ana yemek olarak da tüketilmektedir.