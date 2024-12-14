MasterChef ananaslı pizza tarifi! Ananaslı pizza nasıl yapılır?

Ananaslı pizza nasıl yapılır?

Ananaslı pizza için öncelikle hamur hazırlanır. Unu bir kaba alın. Üzerine kuru malzemeleri ilave edin. Daha sonra sıvı malzemeleri ilave ederek ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamuru 45 dakika mayalanmaya bırakın