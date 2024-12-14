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  4. MasterChef ananaslı pizza tarifi! Ananaslı pizza nasıl yapılır?

MasterChef ananaslı pizza tarifi! Ananaslı pizza nasıl yapılır?

MasterChef'te dün akşam oynanan ödül oyununda yarışmacılar ananaslı pizza yaptı. MasterChef izleyicileri tarafından ise ananaslı pizzanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef ananaslı pizza nasıl yapılır? Ananaslı pizza için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef ananaslı pizza tarifi...

MasterChef ananaslı pizza tarifi! Ananaslı pizza nasıl yapılır? - Sayfa 1

Ananaslı pizza için gerekli olan malzemeler

Hamuru için malzemeler

500 gram tam buğday unu

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı instant maya

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MasterChef ananaslı pizza tarifi! Ananaslı pizza nasıl yapılır? - Sayfa 2

Sosu için malzemeler

2 yemek kaşığı domates salçası

1 adet çarliston biber

2 adet domates

3 dal taze fesleğen

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

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MasterChef ananaslı pizza tarifi! Ananaslı pizza nasıl yapılır? - Sayfa 3

Üzeri için malzemeler

500 gram mozzarella peyniri

1 adet ananas

2 paket hindi füme

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MasterChef ananaslı pizza tarifi! Ananaslı pizza nasıl yapılır? - Sayfa 4

Ananaslı pizza nasıl yapılır?

Ananaslı pizza için öncelikle hamur hazırlanır. Unu bir kaba alın. Üzerine kuru malzemeleri ilave edin. Daha sonra sıvı malzemeleri ilave ederek ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamuru 45 dakika mayalanmaya bırakın

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