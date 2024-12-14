MasterChef ananaslı pizza tarifi! Ananaslı pizza nasıl yapılır?
MasterChef'te dün akşam oynanan ödül oyununda yarışmacılar ananaslı pizza yaptı. MasterChef izleyicileri tarafından ise ananaslı pizzanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef ananaslı pizza nasıl yapılır? Ananaslı pizza için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef ananaslı pizza tarifi...
Ananaslı pizza için gerekli olan malzemeler
Hamuru için malzemeler
500 gram tam buğday unu
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
1 çay kaşığı instant maya
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Sosu için malzemeler
2 yemek kaşığı domates salçası
1 adet çarliston biber
2 adet domates
3 dal taze fesleğen
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı karabiber
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