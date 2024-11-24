MasterChef arabaşı çorbası tarifi! Arabaşı çorbası nasıl yapılır? Arabaşı çorbası püf noktaları
MasterChef'te Anadolu mutfağının köklü lezzetlerinden biri olan arabaşı çorbası yapıldı. Kış mevsiminde sofraları ısıtan bir çorba olan arabaşı çorbası kendine özgü hamuruyla diğer çorbalardan ayrılıyor. İç Anadolu'ya özgü bir çorba olan arabaşında hamur yutularak tüketiliyor. Peki, MasterChef arabaşı çorbası nasıl yapılır? Arabaşı çorbası için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef arabaşı çorbası tarifi ve püf noktaları...
Çorba için malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı un
1 adet limon (servis için)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı toz acı biber
3 adet kemikli tavuk but
1,5 litre su
1 tatlı kaşığı tuz
Arabaşı çorbası nasıl yapılır?
Çorbanın hamuru için 1 litre kaynamış suyu büyük bir tencereye alın ve ocağı yakın. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave edin. Ayrı bir kapta 1 su bardağı suyun içerisine 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Sonra ise 1 su bardağı unu yavaş yavaş suyun içerisine eklerken bir yandan çırpıcı ile de karıştırın. Homojen halde bir krep kıvamına gelen karışımı ocağa koyduğunuz kaynar suyun içerisine yavaşça ekleyin. Eklerken bir yandan topak olmaması için hızlıca çırpıcı ile karıştırın. Hamur karışımı kaynayana dek dek pişirmeye devam edin. Üzerinde minik kabarcıklar görmeye başladığınızda ocağı kapatın.