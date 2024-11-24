MasterChef arabaşı çorbası tarifi! Arabaşı çorbası nasıl yapılır? Arabaşı çorbası püf noktaları

Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

Çorbanın hamuru için 1 litre kaynamış suyu büyük bir tencereye alın ve ocağı yakın. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave edin. Ayrı bir kapta 1 su bardağı suyun içerisine 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Sonra ise 1 su bardağı unu yavaş yavaş suyun içerisine eklerken bir yandan çırpıcı ile de karıştırın. Homojen halde bir krep kıvamına gelen karışımı ocağa koyduğunuz kaynar suyun içerisine yavaşça ekleyin. Eklerken bir yandan topak olmaması için hızlıca çırpıcı ile karıştırın. Hamur karışımı kaynayana dek dek pişirmeye devam edin. Üzerinde minik kabarcıklar görmeye başladığınızda ocağı kapatın.