Masterchef astarlı sütlaç tarifi! Masterchef astarlı sütlaç nasıl yapılır?Astarlı sütlaç püf noktası

Astarlı sütlaç nasıl yapılır?

Astarlı sütlaç yapmak için önce pirinçler yıkanır. Pirinçlerin üzerini geçecek kadar su koyulur ve iki pirinç de ayrı ayrı tencerelerde kısık ateşte pişirilir. Sütlaç için tencereye süt dökülür ve karıştırılır. Sütün içerisine şeker eklenir ve yine karıştırılır . Bu şekilde süt ile pirinç iyice özdeşleşir. 1 çay bardağı su ile nişasta eritilir. Sütlaçtan bir yemek kaşığı alıp derin bir kapta iyice çırpılır ve sütlaca yavaş yavaş katarak karıştırılır. Göz göz olana kadar pişirilir ve piştikten sonra tencere ateşten alınır. Ardından sütlaç kaselere koyulur ve soğuması için buzdolabına konulur.