Masterchef astarlı sütlaç tarifi! Masterchef astarlı sütlaç nasıl yapılır?Astarlı sütlaç püf noktası
Masterchef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadelelerini sürdürüyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan Gaziantep yöresine ait astarlı sütlaç yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise astarlı sütlacın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, astarlı sütlaç yapmak için hangi malzemeler gerekli? Astarlı sütlaç nasıl yapılır? Astarlı sütlacın püf noktası nedir? İşte, Masterchef astarlı sütlaç tarifi ve püf noktası…
Astarlı sütlaç
Gaziantep mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan astarlı sütlaç, halk arasında zerdeli sütlaç olarak da bilinir. Altta sütlaç, üzerinde zerde olan astarlı sütlaç, sevilen iki lezzeti bir araya getiren nefis bir tatlı. İşte, hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle ön plana çıkan astarlı sütlaç tarifi…
ASTARLI SÜTLAÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Sütlaç için gerekli malzemeler
4 su bardağı süt
1, 5 çay bardağı pirinç
1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker
1 yemek kaşığı dolusu nişasta
Zerde (astar) için gerekli malzemeler
1 çay bardağı pirinç
4 çay bardağı su
1 çay bardağından bir parmak eksik tozşeker
3 tatlı kaşığı dolusu nişasta
Yarım Türk kahvesi fincanı gül suyu ya da 3-4 adet ıtır yaprağı
Yarım Türk kahvesi fincanı safran
Astarlı sütlaç nasıl yapılır?
Astarlı sütlaç yapmak için önce pirinçler yıkanır. Pirinçlerin üzerini geçecek kadar su koyulur ve iki pirinç de ayrı ayrı tencerelerde kısık ateşte pişirilir. Sütlaç için tencereye süt dökülür ve karıştırılır. Sütün içerisine şeker eklenir ve yine karıştırılır . Bu şekilde süt ile pirinç iyice özdeşleşir. 1 çay bardağı su ile nişasta eritilir. Sütlaçtan bir yemek kaşığı alıp derin bir kapta iyice çırpılır ve sütlaca yavaş yavaş katarak karıştırılır. Göz göz olana kadar pişirilir ve piştikten sonra tencere ateşten alınır. Ardından sütlaç kaselere koyulur ve soğuması için buzdolabına konulur.