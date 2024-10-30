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  4. MasterChef ayva dolması tarifi! Ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolmasının püf noktası nedir?

MasterChef ayva dolması tarifi! Ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolmasının püf noktası nedir?

MasterChef'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Osmanlı mutfağına özgü ayva dolması yapıldı. Peki, 16. yüzyıldan beri sofralarımızda yer alan enfes ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolmasının püf noktası nedir? İşte, MasterChef ayva dolması tarifi ve püf noktası...

MasterChef ayva dolması tarifi! Ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolmasının püf noktası nedir? - Sayfa 1

Ayva dolması için gerekli malzemeler

5 adet ayva

200 gram dana kıyma

Yarım su bardağı pirinç

1 adet soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kimyon

Nane



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MasterChef ayva dolması tarifi! Ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolmasının püf noktası nedir? - Sayfa 2

Ayva dolması nasıl yapılır?

Soğan doğranır ve zeytinyağının yarısı ve salçalarla beraber kavrulur. Kıyma eklenir ve kavurmaya devam edilir. Suyunu çekince yıkanmış pirinç ve yarım su bardağından biraz fazla su eklenir.

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MasterChef ayva dolması tarifi! Ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolmasının püf noktası nedir? - Sayfa 3

Suyunu çekince altı kapatılır ve baharatlar eklenir.
Ardından ayvalar oyacak yardımıyla oyulur.
Oyulan ayvaların içleri harçla doldurulur ve tencereye dizilir.

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MasterChef ayva dolması tarifi! Ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolmasının püf noktası nedir? - Sayfa 4

Ayvaların yarısına gelecek kadar su eklenir ve kısık ateşte kaynamaya bırakılır. Ayvalar yumuşayıp suyunu çektiğinde ocağın altı kapatılır. Servis etmeden üzerine kalan zeytinyağı gezdirilir. 

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