MasterChef ayva dolması tarifi! Ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolmasının püf noktası nedir?
MasterChef'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Osmanlı mutfağına özgü ayva dolması yapıldı. Peki, 16. yüzyıldan beri sofralarımızda yer alan enfes ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolmasının püf noktası nedir? İşte, MasterChef ayva dolması tarifi ve püf noktası...
Ayva dolması için gerekli malzemeler
5 adet ayva
200 gram dana kıyma
Yarım su bardağı pirinç
1 adet soğan
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kimyon
Nane
Ayva dolması nasıl yapılır?
Soğan doğranır ve zeytinyağının yarısı ve salçalarla beraber kavrulur. Kıyma eklenir ve kavurmaya devam edilir. Suyunu çekince yıkanmış pirinç ve yarım su bardağından biraz fazla su eklenir.
Suyunu çekince altı kapatılır ve baharatlar eklenir.
Ardından ayvalar oyacak yardımıyla oyulur.
Oyulan ayvaların içleri harçla doldurulur ve tencereye dizilir.