MasterChef bal kabağı çorbası tarifi! Bal kabağı çorbasının püf noktası nedir?
MasterChef'te yarışmacılar 100 bin TL büyük ödül için yarıştı. Bu kıyasıya yarışta şefler yarışmacılara çeşit çeşit kabaklar verdi ve yarışmacılar yaratıcılıklarını kullanarak kabaklarla birbirinden lezzetli yemekler yaptı. Yapılan yemekler arasında bal kabağı çorbası da vardı. MasterChef izleyicileri tarafından ise bal kabağı çorbasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef bal kabağı çorbası nasıl yapılır? Bal kabağı çorbasının püf noktaları neler? İşte, MasterChef bal kabağı çorbası tarifi ve püf noktası...
Bal kabağı çorbası için gerekli malzemeler
3 dilim bal kabağı
1 adet patates
1 adet havuç
2 litre su
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
3 diş sarımsak
1 su bardağı et suyu
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı zerdeçal
Üzeri için gerekli malzemeler
1 yemek kaşığı krema
1 tutam kabak çekirdeği içi
1 tutam taze kekik
Bal kabağı çorbası nasıl yapılır?
Bal kabağı çorbası için tüm malzemeleri küp şeklinde doğrayarak çorba yapımına başlayın. Tavaya yağ ekleyin ve soğanları, sarımsakları, havuçları ekleyip kavurun. Doğranmış bal kabaklarını ve rendelenmiş patatesleri bir tencereye alın.Üzerine sıcak suyu ekleyip kaynatın.
Kavurduğunuz harcı üzerine haşlanmış bal kabaklarını ekleyin. Et suyu ve tuzu ilave edip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ardından sütü ilave edip güzelce karıştırın. Dilerseniz sütü sebzeleri çekmeden de ilave edebilirsiniz. Çorbayı blenderdan geçirin. Zerdeçal, tuz ve karabiberi ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Ardından üzerine krema ekleyerek sıcak sıcak bir şekilde servis edin.