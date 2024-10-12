MasterChef bal kabağı çorbası tarifi! Bal kabağı çorbasının püf noktası nedir?

Kavurduğunuz harcı üzerine haşlanmış bal kabaklarını ekleyin. Et suyu ve tuzu ilave edip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ardından sütü ilave edip güzelce karıştırın. Dilerseniz sütü sebzeleri çekmeden de ilave edebilirsiniz. Çorbayı blenderdan geçirin. Zerdeçal, tuz ve karabiberi ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Ardından üzerine krema ekleyerek sıcak sıcak bir şekilde servis edin.