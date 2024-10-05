MasterChef Balaban kebabı tarifi! Balaban kebabı nasıl yapılır?

Balaban kebabı nasıl yapılır?

Bir kasede kıyma, bayat ekmek kırıntıları ve ince doğranmış kuru soğanları, tuz ve karabiber ile iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde yassı yuvarlak köfteler yapın ve kızgın döküm tavada kızartın. Biber ve domatesleri de köfteleri pişirdiğiniz tavada dışı közlenmiş görüntü alıncaya kadar pişirin.