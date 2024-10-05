MasterChef Balaban kebabı tarifi! Balaban kebabı nasıl yapılır?
MasterChef'in takım oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları Eskişehir'e gitti ve şehrin yöresel lezzetlerini yaptı. Bu lezzetler arasında balaban kebabı da vardı. Peki, MasterChef balaban kebabı nasıl yapılır? Balaban kebabı yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte MasterChef balaban kebabı tarifi...
Balaban kebabı için gerekli malzemeler
Köfte için gerekli malzemeler
500 gram dana kıyma
1 çay bardağı ince çekilmiş bayat ekmek içi
1,5 çay kaşığı tuz
1,5 çay kaşığı karabiber
2 adet küp şeklinde doğranmış soğan
Domates sosu için malzemeler
2 yemek kaşığı domates salçası
Yarım yemek kaşığı tereyağ
1 çay kaşığı toz şeker
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım su bardağı su
Üzeri için gerekli malzemeler
1 su bardağı çırpılmış yoğurt
4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağ
2 adet küp şeklinde doğranmış tırnak pide
Pidelerin üzerine dökmek için 1 su bardağı et suyu
2 adet biber
1adet halka halka kesilmiş domates
Balaban kebabı nasıl yapılır?
Bir kasede kıyma, bayat ekmek kırıntıları ve ince doğranmış kuru soğanları, tuz ve karabiber ile iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde yassı yuvarlak köfteler yapın ve kızgın döküm tavada kızartın. Biber ve domatesleri de köfteleri pişirdiğiniz tavada dışı közlenmiş görüntü alıncaya kadar pişirin.