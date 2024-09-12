Masterchef balık çorbası tarifi! Balık çorbası nasıl yapılır? Masterchef balık çorbası püf noktası

Çorbanın pişeceği tencerede zeytinyağı da yarım soğan ve sarımsak incilterek biraz kavrulur. 6 bardak balık suyu ve 4 bardak su ilave edilir. Kaynayan suya küçük küpler halinde doğranmış kereviz, havuç ve patates katılır. Tuz karabiber ve limon suyu ilavesiyle haşlamaya bırakılır. Haşlanırken balıklar da ilave edilir. Sebzeler pişince altı kapatılır.