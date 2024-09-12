Masterchef balık çorbası tarifi! Balık çorbası nasıl yapılır? Masterchef balık çorbası püf noktası
Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde mavi ve kırmızı takım arasında haftanın ilk takım oynandı. Takım oyununda konsept, balık restoranı yemekleriydi. Şeflerin yarışmacılardan istedikleri balık restoranı yemekleri arasında balık çorbası da vardı. Peki, balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbası yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Balık çorbasının püf noktası nedir? İşte, Masterchef balık çorbası tarifi ve püf noktası…
Balık çorbası için gerekli malzemeler
250 gram haşlanmış balık (palamut, levrek, iskorpit ya da kırlangıç balığı)
6 su bardağı balık suyu ve 4 su bardağı su
1 büyük kuru soğan (yarısı haşlamada yarısı çorbada kullanılacak)
2 diş sarımsak
1 adet küçük kereviz
1 adet küçük havuç
1 adet küçük patates
Tuz
Karabiber
4 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet limon suyu
Kıyılmış maydonoz (üzeri için)
Terbiyesi için malzemeler
2 çay bardağı süt ya da 200 ml krema
2 yumurta sarısı
1 silme çorba kaşığı un
Balık çorbası nasıl yapılır?
Balık üzerini kaplayıncaya kadar suya koyulup 1 soğan ilavesiyle haşlanır. Haşlanan balık süzgeçle süzülür. Balık soğuyunca kılçıkları ve derisi ayıklanır, küçük küçük didilir ve bir kenara alınır.
Çorbanın pişeceği tencerede zeytinyağı da yarım soğan ve sarımsak incilterek biraz kavrulur. 6 bardak balık suyu ve 4 bardak su ilave edilir. Kaynayan suya küçük küpler halinde doğranmış kereviz, havuç ve patates katılır. Tuz karabiber ve limon suyu ilavesiyle haşlamaya bırakılır. Haşlanırken balıklar da ilave edilir. Sebzeler pişince altı kapatılır.