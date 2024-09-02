Masterchef Bayramiç beyazı nedir? Bayramiç beyazı nerede yetişir? Bayramiç beyazının faydaları!

Bayramiç beyazı nedir?

Bayramiç beyazı, parlak, tüysüz, ince kabuklu, sarı ve yeşil kabuk renkli ve beyaz etli bir nektarindir. Bayramiç beyazı, diğer nektarin çeşitlerine göre daha küçük ama daha sert ve aromatik olması ile bilinmektedir. Meyve kabuğu daha düzgün, pürüzsüz ancak diğer nektarin çeşitlerine göre daha incedir. Kayısı, şeftali ve erik karışımı ferahlatıcı bir tada sahiptir.