Masterchef Bayramiç beyazı nedir? Bayramiç beyazı nerede yetişir? Bayramiç beyazının faydaları!
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan eleme gecesi bölümünde şefler yarışmacılara Bayramiç beyazı verdi. Yarışmacılar yaratıcılıklarını kullanarak Bayramiç beyazından birbirinden lezzetli ürünler yaptı. Masterchef izleyicileri tarafından ise Bayramiç beyazı merak konusu oldu. Peki, Bayramiç beyazı nedir? Bayramiç beyazı nerede yetişir? Bayramiç beyazının faydaları nelerdir? Bayramiç beyazı nasıl tüketilir? İşte, Bayramiç beyazına dair detaylar…
Bayramiç beyazı nedir?
Bayramiç beyazı, parlak, tüysüz, ince kabuklu, sarı ve yeşil kabuk renkli ve beyaz etli bir nektarindir. Bayramiç beyazı, diğer nektarin çeşitlerine göre daha küçük ama daha sert ve aromatik olması ile bilinmektedir. Meyve kabuğu daha düzgün, pürüzsüz ancak diğer nektarin çeşitlerine göre daha incedir. Kayısı, şeftali ve erik karışımı ferahlatıcı bir tada sahiptir.
Bayramiç beyazı, Bayramiç Ziraat Odası’nın yaptığı başvurusu ile 2013 yılında ’Bayramiç beyazı’ adıyla coğrafi işaret tescili aldı.
Bayramiç beyazı nerede yetişir?
Bayramiç beyazı, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları'nın etkisi altındaki 500-1000 metre rakımda bulunan bölgelerde yetişir. Bayramiç Beyazı yetiştiriciliği 500-1000m rakımlarında yapılmaktadır. Fidan dikiminden 3 yıl sonra meyve verimi başlar, 4. yıldan sonra ekonomik anlamda meyve elde edilir. Hasat, haziran sonundan ağustos ayının ortasına kadar sürer. Bayramiç beyazının meyveleri ortalama 50 gram gelmektedir. Ağaç başına ise 50 kilograma kadar meyve alınabilmektedir.
Bayramiç beyazının faydaları nelerdir?
Bayramiç beyazı yüksek aromatik içeriği ile tam bir sağlık deposudur.
Göz sağlığını korur. İçerisinde bulunan lutein, önemli bir besleyicidir ve göz sağlığını koruyucu bir etki yapar.
Beta karoten, C vitamini ve lutein gibi antioksidan bileşikleri içerdiğinden cilt sağlığını korur.
Bol miktarda potasyum minerali içerdiği için potasyum eksikliği yaşayan kişilerin tüketmesi önerilmektedir.