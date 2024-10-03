MasterChef Berliner tarifi! Berliner nasıl yapılır?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan berliner yapmalarını istedi. Biçim ve yapımı itibarı ile donuta benzeyen berliner, geleneksel bir Alman pastasıdır. Peki, MasterChef berliner nasıl yapılır? Berliner yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef berliner tarifi...
Berliner için gerekli malzemeler
1 su bardağı ılık süt
1 paket kuru maya
Yarım çay bardağı ılık su
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı şeker
1 paket vanilya
2 yemek kaşığı tereyağ
Alabildiği kadar un
1 | 5
İçi için gerekli malzemeler
Marmelat ya da sürülebilir çikolata
2 | 5
Üzeri için gerekli malzeme
Pudra şekeri
3 | 5
Kızartmak için gerekli malzeme
2 su bardağı ayçiçek yağı
4 | 5