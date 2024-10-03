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  4. MasterChef Berliner tarifi! Berliner nasıl yapılır?

MasterChef Berliner tarifi! Berliner nasıl yapılır?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan berliner yapmalarını istedi. Biçim ve yapımı itibarı ile donuta benzeyen berliner, geleneksel bir Alman pastasıdır. Peki, MasterChef berliner nasıl yapılır? Berliner yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef berliner tarifi...

MasterChef Berliner tarifi! Berliner nasıl yapılır? - Sayfa 1

Berliner için gerekli malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1 paket kuru maya

Yarım çay bardağı ılık su

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı tereyağ  

Alabildiği kadar un

1 | 5
MasterChef Berliner tarifi! Berliner nasıl yapılır? - Sayfa 2

İçi için gerekli malzemeler

Marmelat ya da sürülebilir çikolata

2 | 5
MasterChef Berliner tarifi! Berliner nasıl yapılır? - Sayfa 3

Üzeri için gerekli malzeme

Pudra şekeri

3 | 5
MasterChef Berliner tarifi! Berliner nasıl yapılır? - Sayfa 4

Kızartmak için gerekli malzeme

2 su bardağı ayçiçek yağı

4 | 5