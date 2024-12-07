MasterChef bibimbap (karışık pirinç) tarifi! Bibimbap nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan ödül oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Kore mutfağına özgü ve 'karışık pirinç' anlamına gelen bibimbap yapmalarını istedi. Peki, MasterChef bibimbap nasıl yapılır? İşte, Kore mutfağının vazgeçilmez lezzeti bibimbap tarifi...
Bibimbap için gerekli malzemeler
1 su bardağı pirinç
2 adet yumurta
2 su bardağı su
1 adet jülyen kesilmiş kabak
1 adet jülyen kesilmiş havuç
Yarım demet ıspanak
2 adet ince kesilmiş kuru soğan
Yarım yemek kaşığı susam yağı
Yarım yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 çay kaşığı sarımsak ezmesi
1 yemek kaşığı acı biber ezmesi
Tuz
Bibimbap nasıl yapılır?
Pirinçleri süzgece koyarak bol suyla yıkayın ve suyunu süzün. Yıkadığınız pirinci tencereye aktarın ve üzerine 2 bardak su ekleyin.
Yüksek ateşte, su kaynayana kadar pişirin. Su kaynadığında tencerenin kapağını kapatın ve 15 dakika daha pişirin.
Pilav suyunu çektiğinde tencereyi tezgaha alın ve kapağını kapalı tutarak demlemeye bırakın.