  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. MasterChef bibimbap (karışık pirinç) tarifi! Bibimbap nasıl yapılır?

MasterChef bibimbap (karışık pirinç) tarifi! Bibimbap nasıl yapılır?

MasterChef'te oynanan ödül oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Kore mutfağına özgü ve 'karışık pirinç' anlamına gelen bibimbap yapmalarını istedi. Peki, MasterChef bibimbap nasıl yapılır? İşte, Kore mutfağının vazgeçilmez lezzeti bibimbap tarifi...

MasterChef bibimbap (karışık pirinç) tarifi! Bibimbap nasıl yapılır? - Sayfa 1

Bibimbap için gerekli malzemeler

1 su bardağı pirinç

2 adet yumurta

2 su bardağı su

1 adet jülyen kesilmiş kabak 

1 adet jülyen kesilmiş havuç 

Yarım demet ıspanak 

2 adet ince kesilmiş kuru soğan

Yarım yemek kaşığı susam yağı

Yarım yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 çay kaşığı sarımsak ezmesi

1 yemek kaşığı acı biber ezmesi

Tuz

1 | 8
MasterChef bibimbap (karışık pirinç) tarifi! Bibimbap nasıl yapılır? - Sayfa 2

Bibimbap nasıl yapılır?

Pirinçleri süzgece koyarak bol suyla yıkayın ve suyunu süzün. Yıkadığınız pirinci tencereye aktarın ve üzerine 2 bardak su ekleyin.

2 | 8
MasterChef bibimbap (karışık pirinç) tarifi! Bibimbap nasıl yapılır? - Sayfa 3

Yüksek ateşte, su kaynayana kadar pişirin. Su kaynadığında tencerenin kapağını kapatın ve 15 dakika daha pişirin.
Pilav suyunu çektiğinde tencereyi tezgaha alın ve kapağını kapalı tutarak demlemeye bırakın.

3 | 8
MasterChef bibimbap (karışık pirinç) tarifi! Bibimbap nasıl yapılır? - Sayfa 4

Ayçiçek yağını wok tavaya alın ve ısıtın. Üzerine soğan, rendelenmiş havuç ve kabakları alarak 10 dakika kadar kavurun. Sebzeleri kavururken içerisine yarım çay kaşığı tuz ekleyin.

4 | 8