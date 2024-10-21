MasterChef Bolu kızılcık tarhanası tarifi! Kızılcık tarhanası nasıl yapılır? Kızılcık çorbası tarifi
MasterChef’te bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Bolu’nun meşhur kızılcık tarhanasıyla yaratıcı bir yemek hazırlamalarını istedi. Kızılcık tarhanası, kızılcık meyvesinden üretilen bir tarhanadır. Peki, kızılcık tarhanası nasıl yapılır? Kızılcık tarhanasının nasıl yapıldığını ve bu eşsiz tarhanayla hazırlanan kızılcık çorbası tarifini haberimizde derledik. İşte detaylar…
Kızılcık tarhanası için gerekli malzemeler
1 kilogram iri taneli kızılcık
1 kilogram un
Bir buçuk tatlı kaşığı tuz
Kızılcık tarhanası nasıl yapılır?
Kızılcıklar saplarından ayrılır ve bol su ile yıkanır. Ardından kızılcıklar süzülür ve yumuşamaları için üstü temiz bir bez ile kapatılıp 2 gün bekletilir. 2 gün sonra yumuşayan kızılcıklar yoğrularak püre haline getirilir.
Püre haline getirildiğinde kızılcıktan çıkan çekirdekler tek tek ayıklanır. Yoğrulduktan sonra marmelat kıvamı alan kızılcıklar el blenderı ile çekilir ve pürüzsüz bir kıvam alması sağlanır. Blendır yoksa süzgeçten de geçirilebilir.
İki adet fırın tepsisine yağlı kağıt ya da temiz bir bez serilir. Hazırlanan hamurdan parçalar koparılır ve incelterek tepsilere dizilir. Ardından tepsiler evde güneş görmeyen bir odaya koyulur. Tepsilerin içindeki hamurlar arada sırada kurudukça ters yüz edilir ve yine hamurları kırıp küçültülerek hava ısısına göre 1-2 gün kurutulur. Ancak, kızılcık tarhanası çok kurutulmamalıdır.