MasterChef Bolu kızılcık tarhanası tarifi! Kızılcık tarhanası nasıl yapılır? Kızılcık çorbası tarifi

İki adet fırın tepsisine yağlı kağıt ya da temiz bir bez serilir. Hazırlanan hamurdan parçalar koparılır ve incelterek tepsilere dizilir. Ardından tepsiler evde güneş görmeyen bir odaya koyulur. Tepsilerin içindeki hamurlar arada sırada kurudukça ters yüz edilir ve yine hamurları kırıp küçültülerek hava ısısına göre 1-2 gün kurutulur. Ancak, kızılcık tarhanası çok kurutulmamalıdır.