Masterchef Boşnak mantısı tarifi! Boşnak mantısı nasıl yapılır?

Boşnak mantısı nasıl yapılır?

Hamuru için; su ve tuz karışımına azar azar un ekleyerek hamuru güzelce yoğurun. Üzerini örterek biraz dinlendirin. İç harcı için bütün malzemeleri özleşene kadar karıştırın. Yağları bir sos tavasına alım ve erimeye bırakın. Üzerinde oluşan köpüğü kaşık yardımıyla alın. Hamuru sekiz eş parçaya bölerek üstlerine temiz bir örtü örtün. İçlerinden bir bezeyi alarak bir karış olacak şekilde açın. Bir tabağa koyarak her yerine tereyağı sürün. Aynı işlemi diğer bezeler içinde yaparak üst üste dizin. İçlerinden bir bezeyi tezgaha alın. Kenarlarından çekiştirerek inceltin. İncecik olacak şekilde çekiştirin. Bu işlemde hamurda yırtıklar olabilir. Bu durum çok önemli değildir.