Masterchef Boşnak mantısı tarifi! Boşnak mantısı nasıl yapılır?
Masterchef’in üçüncü takım oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya mücadele etti. Takım oyununun konsepti ise Balkan yemekleriydi. Yapılan Balkan yemekleri arasında Balkan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Boşnak mantısı da vardı. Peki, Boşnak mantısı nasıl yapılır? Boşnak mantısı yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, Masterchef Boşnak mantısı tarifi…
Boşnak mantısı
Mantı hamuru için malzemeler
5 su bardağı un
2 su bardağı ılık su
1 çay kaşığı tuz
Kıymalı iç harç için malzemeler
400 gram orta yağlı dana kıyma
1 adet orta boy rendelenmiş soğan
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yufka katlarını yağlamak için malzemeler
200 gram eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
Servisi için malzemeler
2 kase sarımsaklı yoğurt
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Boşnak mantısı nasıl yapılır?
Hamuru için; su ve tuz karışımına azar azar un ekleyerek hamuru güzelce yoğurun. Üzerini örterek biraz dinlendirin. İç harcı için bütün malzemeleri özleşene kadar karıştırın. Yağları bir sos tavasına alım ve erimeye bırakın. Üzerinde oluşan köpüğü kaşık yardımıyla alın. Hamuru sekiz eş parçaya bölerek üstlerine temiz bir örtü örtün. İçlerinden bir bezeyi alarak bir karış olacak şekilde açın. Bir tabağa koyarak her yerine tereyağı sürün. Aynı işlemi diğer bezeler içinde yaparak üst üste dizin. İçlerinden bir bezeyi tezgaha alın. Kenarlarından çekiştirerek inceltin. İncecik olacak şekilde çekiştirin. Bu işlemde hamurda yırtıklar olabilir. Bu durum çok önemli değildir.