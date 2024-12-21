MasterChef bottarga nedir? Bottarga nasıl hazırlanır?

Bottarga nasıl yapılır?

Yumurtaların içerisinde olduğu kese çıkartılarak soğuk suda yıkanır ve yarım saat kadar tuza yatırılır. Ardından tekrar yıkayıp kurutulur. Kesenin içerisinde yer alan yumurtalar tuza bulanır. Bu işlem 3-4 kez tekrarlanır. Keseler 3 ila 4 gün arasında güneşte bekletilmelidir. Keseler hazır olduktan sonra balmumuna daldırılır ve oluşan kabuğun donması beklenir. Balmumu kabuğu temizlenir ve dilimlenir.