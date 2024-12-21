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MasterChef bottarga nedir? Bottarga nasıl hazırlanır?

MasterChef'te yarışmacılardan bottarga (kefal havyarı) ile birlikte yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. MasterChef izleyicileri ise, 'Bottarga nedir? Nasıl pişirilir? sorularını sorgulamaya başladı. Peki, MasterChef bottarga nedir? Bottarga nasıl hazırlanır? İşte, MasterChef bottarga ile ilgili detaylar...

MasterChef bottarga nedir? Bottarga nasıl hazırlanır? - Sayfa 1

Bottarga nedir?

Dünyaca bilinen ve özenle hazırlanan bottarganın bir diğer ismi kefal havyarıdır. Bottarga,gri kefal veya mavi yüzgeçli orkinosun tuzlanmış, iyileştirilmiş balık yumurtasıdır.

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MasterChef bottarga nedir? Bottarga nasıl hazırlanır? - Sayfa 2

Bottarga hazırlanışı

Bottarga için gerekli malzemeler

Dişi kefal balığı yumurtası

Tuz

Balmumu (dışı için)

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MasterChef bottarga nedir? Bottarga nasıl hazırlanır? - Sayfa 3

Bottarga nasıl yapılır?

Yumurtaların içerisinde olduğu kese çıkartılarak soğuk suda yıkanır ve yarım saat kadar tuza yatırılır. Ardından tekrar yıkayıp kurutulur. Kesenin içerisinde yer alan yumurtalar tuza bulanır. Bu işlem 3-4 kez tekrarlanır. Keseler 3 ila 4 gün arasında güneşte bekletilmelidir. Keseler hazır olduktan sonra balmumuna daldırılır ve oluşan kabuğun donması beklenir. Balmumu kabuğu temizlenir ve dilimlenir.

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MasterChef bottarga nedir? Bottarga nasıl hazırlanır? - Sayfa 4

Bottarga nasıl kullanılır?

Bottarga oldukça yoğun bir lezzete sahip olduğu için genelde rendelenerek ya da ince ince dilimlenerek kullanılmaktadır.

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