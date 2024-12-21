MasterChef bottarga nedir? Bottarga nasıl hazırlanır?
MasterChef'te yarışmacılardan bottarga (kefal havyarı) ile birlikte yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. MasterChef izleyicileri ise, 'Bottarga nedir? Nasıl pişirilir? sorularını sorgulamaya başladı. Peki, MasterChef bottarga nedir? Bottarga nasıl hazırlanır? İşte, MasterChef bottarga ile ilgili detaylar...
Bottarga nedir?
Dünyaca bilinen ve özenle hazırlanan bottarganın bir diğer ismi kefal havyarıdır. Bottarga,gri kefal veya mavi yüzgeçli orkinosun tuzlanmış, iyileştirilmiş balık yumurtasıdır.
Bottarga hazırlanışı
Bottarga için gerekli malzemeler
Dişi kefal balığı yumurtası
Tuz
Balmumu (dışı için)
Bottarga nasıl yapılır?
Yumurtaların içerisinde olduğu kese çıkartılarak soğuk suda yıkanır ve yarım saat kadar tuza yatırılır. Ardından tekrar yıkayıp kurutulur. Kesenin içerisinde yer alan yumurtalar tuza bulanır. Bu işlem 3-4 kez tekrarlanır. Keseler 3 ila 4 gün arasında güneşte bekletilmelidir. Keseler hazır olduktan sonra balmumuna daldırılır ve oluşan kabuğun donması beklenir. Balmumu kabuğu temizlenir ve dilimlenir.