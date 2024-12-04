MasterChef brezeln mit obatzda (Alman simidi) tarifi! Brezeln mit obatzda nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan haftanın ilk takım oyununda konsept Alman mutfağıydı. Alman mutfağına özgü yemeklerin hazırlandığı yarışmada Alman simidi olarak da adlandırılan brezeln mit obatzda yapıldı. Peki, MasterChef brezeln mit obatzda nasıl yapılır? İşte, MasterChef brezeln mit obatzda tarifi...
Brezeln mit obatzda için gerekli malzemeler nelerdir?
Obatzda için gerekli malzemeler
200 gram yumuşak beyaz peynir (Tercihen Camembert veya Brie)
100 gram lor peyniri veya süzme yoğurt
1 yemek kaşığı tereyağı
1 adet küçük soğan
1 tatlı kaşığı hardal
1 çay kaşığı tatlı toz biber
Tuz
Karabiber
1 çay kaşığı kimyon
2-3 yemek kaşığı taze doğranmış frenk soğanı veya maydanoz
Brezn (pretzel) için gerekli malzemeler
500 gram un
1 paket kuru maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı şeker
300 ml ılık su
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sirke
2 yemek kaşığı karbonat
Tuz
Brezeln mit obatzda nasıl yapılır?
Obatzda tarifi için; beyaz peyniri bir kasede çatalla ezerek pürüzsüz bir kıvama getirin. Lor peyniri veya süzme yoğurdu ve tereyağını ekleyin, karıştırarak iyice harmanlayın. İnce doğranmış soğanı, hardalı, paprika ve kimyon ekleyin ve karıştırın.
Karışımı tuz ve karabiber ile tatlandırın.
Ardından taze doğranmış frenk soğanı veya maydanozu ekleyin ve karıştırarak harmanlayın. Hazırladığınız Obatzda'yı bir servis kasesine alın, buzdolabında yaklaşık 30 dakika soğutun.
Brezn (Pretzel) tarifi için; bir kaba 500 gr unu eleyin ve ortasında bir çukur açın. Kuru mayayı ılık suya ekleyin ve karıştırarak mayayı çözün. Ardından tereyağını ve sirkeyi ekleyin. Karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edin.
Hamuru yaklaşık 10 dakika boyunca yoğurun. Hamurun elastik ve pürüzsüz olmasını sağlayın.
Hamuru üzerini örterek 30-45 dakika kadar mayalandırın. Hamur mayalandıktan sonra tekrar yoğurun. Küçük parçalar koparıp her birini uzun şeritler haline getirin. Şeritleri brezn şekli vermek için, uçları birbirine bağlayarak çevirin.