MasterChef brezeln mit obatzda (Alman simidi) tarifi! Brezeln mit obatzda nasıl yapılır?

Brezeln mit obatzda nasıl yapılır?

Obatzda tarifi için; beyaz peyniri bir kasede çatalla ezerek pürüzsüz bir kıvama getirin. Lor peyniri veya süzme yoğurdu ve tereyağını ekleyin, karıştırarak iyice harmanlayın. İnce doğranmış soğanı, hardalı, paprika ve kimyon ekleyin ve karıştırın.

Karışımı tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Ardından taze doğranmış frenk soğanı veya maydanozu ekleyin ve karıştırarak harmanlayın. Hazırladığınız Obatzda'yı bir servis kasesine alın, buzdolabında yaklaşık 30 dakika soğutun.