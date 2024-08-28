Masterchef burrito tarifi! Masterchef burrito nasıl yapılır? Burrito püf noktası nedir?
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan ilk takım oyununda konsept dünyadan sokak lezzetleriydi. Yapılan yemekler arasında Meksika’ya özgü burrito yemeği de vardı. Masterchef izleyicileri tarafından ise burrito yemeğinin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, burrito yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Burrito nasıl yapılır? İşte, Masterchef burrito tarifi…
Burrito
Burrito; sıcak tortillaya sarılmış, marine edilmiş ve ağır ateşte pişirilmiş kırmızı et, tavuk eti ya da kıymanın bir araya gelmesiyle hazırlanan Meksika’ya özgü bir yemektir.
Burrito için gerekli malzemeler
500 gram dana eti, dana kıyma ya da tavuk göğsü
1 adet soğan
2 diş sarımsak
150 gram Meksika fasulyesi
1 su bardağı haşlanmış mısır
1 su bardağı haşlanmış pirinç
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı toz biber
1 tatlı kaşığı tatlı kırmızıbiber
Karabiber
Tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Eti marine etmek için malzemeler
2,5 su bardağı domates rendesi
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
175 gram tütsülenmiş konserve biber sosu
1 çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı Meksika sos
1 çay bardağı Chiles Chipotle sos
1 çay bardağı su
Tavuk eti ya da dana eti ile yapacaksanız marine etmek için hazırladığınız sosta etlerinizi 24 saat süreyle buzdolabında bekletmelisiniz.
Tortilla için gerekli malzemeler
2 su bardağı un
Yarım su bardağı su
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım tatlı kaşığı tuz