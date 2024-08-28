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  4. Masterchef burrito tarifi! Masterchef burrito nasıl yapılır? Burrito püf noktası nedir?

Masterchef burrito tarifi! Masterchef burrito nasıl yapılır? Burrito püf noktası nedir?

Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan ilk takım oyununda konsept dünyadan sokak lezzetleriydi. Yapılan yemekler arasında Meksika’ya özgü burrito yemeği de vardı. Masterchef izleyicileri tarafından ise burrito yemeğinin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, burrito yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Burrito nasıl yapılır? İşte, Masterchef burrito tarifi…

Masterchef burrito tarifi! Masterchef burrito nasıl yapılır? Burrito püf noktası nedir? - Sayfa 1

Burrito

Burrito; sıcak tortillaya sarılmış, marine edilmiş ve ağır ateşte pişirilmiş kırmızı et, tavuk eti ya da kıymanın bir araya gelmesiyle hazırlanan Meksika’ya özgü bir yemektir.

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Masterchef burrito tarifi! Masterchef burrito nasıl yapılır? Burrito püf noktası nedir? - Sayfa 2

Burrito için gerekli malzemeler

500 gram dana eti, dana kıyma ya da tavuk göğsü

1 adet soğan

2 diş sarımsak

150 gram Meksika fasulyesi

1 su bardağı haşlanmış mısır

1 su bardağı haşlanmış pirinç

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı toz biber

1 tatlı kaşığı tatlı kırmızıbiber

Karabiber

Tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

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Masterchef burrito tarifi! Masterchef burrito nasıl yapılır? Burrito püf noktası nedir? - Sayfa 3

Eti marine etmek için malzemeler

2,5 su bardağı domates rendesi     

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

175 gram tütsülenmiş konserve biber sosu 

1 çay kaşığı kimyon  

1 yemek kaşığı Meksika sos

1 çay bardağı Chiles Chipotle sos 

1 çay bardağı su

Tavuk eti ya da dana eti ile yapacaksanız marine etmek için hazırladığınız sosta etlerinizi 24 saat süreyle buzdolabında bekletmelisiniz.

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Masterchef burrito tarifi! Masterchef burrito nasıl yapılır? Burrito püf noktası nedir? - Sayfa 4

Tortilla için gerekli malzemeler

2 su bardağı un

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım tatlı kaşığı tuz

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