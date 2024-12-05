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  4. MasterChef Çeşmi Nigar çorbası tarifi! Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır?

MasterChef Çeşmi Nigar çorbası tarifi! Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır?

MasterChef'te oynanan haftanın ikinci takım oyununda şefler yarışmacılardan Çeşmi Nigar çorbası yapmalarını istedi. Peki, MasterChef Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır? Çeşmi Nigar çorbası için gerekli malzemeler neler? İşte, Masterceh Çeşmi Nigar çorbası tarifi...

MasterChef Çeşmi Nigar çorbası tarifi! Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır? - Sayfa 1

Çeşmi Nigar çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

Çorba için malzemeler

1 adet soğan

1 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber 

5 su bardağı su

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MasterChef Çeşmi Nigar çorbası tarifi! Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır? - Sayfa 2

Terbiyesi için malzemeler

1 adet yumurta sarısı

2 çay bardağı süt

Yarım adet limonun suyu

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MasterChef Çeşmi Nigar çorbası tarifi! Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır? - Sayfa 3

Üzeri için malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

1 tatlı kaşığı salça

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MasterChef Çeşmi Nigar çorbası tarifi! Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır? - Sayfa 4

Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır?

Zeytinyağını koyduğunuz tencereyi kısık ateşe alarak ısıtın.Soğanı rendeleyin veya küp küp doğrağın, tencereye ekleyerek hafifçe kavurmaya başlayın.

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