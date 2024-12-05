MasterChef Çeşmi Nigar çorbası tarifi! Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan haftanın ikinci takım oyununda şefler yarışmacılardan Çeşmi Nigar çorbası yapmalarını istedi. Peki, MasterChef Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır? Çeşmi Nigar çorbası için gerekli malzemeler neler? İşte, Masterceh Çeşmi Nigar çorbası tarifi...
Çeşmi Nigar çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?
Çorba için malzemeler
1 adet soğan
1 yemek kaşığı un
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
5 su bardağı su
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Üzeri için malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı nane
1 tatlı kaşığı salça
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