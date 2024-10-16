MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köftenin püf noktaları nelerdir?
MasterChef'te oynanan kaptanlık oyununda yarışmacılar mavi takım kaptanlığını kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda konsept çiğ köfteydi. MasterChef izleyicileri tarafından ise evde çiğ köftenin nasıl yapıldığı araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köftenin püf noktaları neler? İşte, MasterChef çiğ köfte tarifi ve püf noktası...
Çiğ köfte için gerekli malzemeler
200 gram kıyma
3 su bardağı ince esmer bulgur
1 su bardağı domates püresi
1 adet büyük boy soğan
3 adet yeşil biber
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım demet maydanoz
4 çorba kaşığı isot
2 çorba kaşığı sumak
3 çorba kaşığı pul biber
2 çay kaşığı karabiber
2 tatlı kaşığı kimyon
1 çorba kaşığı tuz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı nar ekşisi
Çiğ köfte nasıl yapılır?
Soğan, yeşil biber ve sarımsaklar robottan çekilir. Kıyma çiğ köfte yoğurma tepsisine alınır.
Üzerine isot, salça ve domates püresi eklenip tüm malzemeler özleşene kadar yoğrulur. Ardından yarım saat dinlenmeye bırakılır.
Dinlendikten sonra bulgur azar azar ilave edilir. Bulgura zeytinyağı, baharatlar ve nar ekşisi eklenip yoğurma işlemine uzun süre devam edilir. Yoğurma işleminde bulgurun tamamen yumuşayıp kıyma ile özleşmesi gerekmektedir.