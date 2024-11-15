MasterChef ciğer kavurma tarifi! Lokum gibi ciğer kavurma nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan takım oyununda konsept sakatatlardı. MasterChef yarışmacılarının yaptığı sakatat yemeklerinin arasında ciğer kavurmada vardı. Peki, MasterChef ciğer kavurma nasıl yapılır? Ciğer kavurma için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef ciğer kavurma tarifi...
Ciğer kavurma için gerekli malzemeler
Soğanlı katman için malzemeler
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet piyazlık doğranmış soğan
2 adet sivri biber
3 adet taze soğan
Tuz
Karabiber
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Ciğer için malzemeler
750 gram küp şeklinde doğranmış ve temizlenmiş ciğer
Ciğerleri unlamak için 5 yemek kaşığı un
2 çay kaşığı tuz
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