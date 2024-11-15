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  4. MasterChef ciğer kavurma tarifi! Lokum gibi ciğer kavurma nasıl yapılır?

MasterChef ciğer kavurma tarifi! Lokum gibi ciğer kavurma nasıl yapılır?

MasterChef'te oynanan takım oyununda konsept sakatatlardı. MasterChef yarışmacılarının yaptığı sakatat yemeklerinin arasında ciğer kavurmada vardı. Peki, MasterChef ciğer kavurma nasıl yapılır? Ciğer kavurma için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef ciğer kavurma tarifi...

MasterChef ciğer kavurma tarifi! Lokum gibi ciğer kavurma nasıl yapılır? - Sayfa 1

Ciğer kavurma için gerekli malzemeler

Soğanlı katman için malzemeler

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet piyazlık doğranmış soğan 

2 adet sivri biber

3 adet taze soğan

Tuz

Karabiber

1 | 8
MasterChef ciğer kavurma tarifi! Lokum gibi ciğer kavurma nasıl yapılır? - Sayfa 2

Patates için malzemeler

2 adet küp şeklinde doğranmış patates

Kızartmak için ayçiçek yağı

2 | 8
MasterChef ciğer kavurma tarifi! Lokum gibi ciğer kavurma nasıl yapılır? - Sayfa 3

Ciğer için malzemeler

750 gram küp şeklinde doğranmış ve temizlenmiş ciğer 

Ciğerleri unlamak için 5 yemek kaşığı un

2 çay kaşığı tuz

3 | 8
MasterChef ciğer kavurma tarifi! Lokum gibi ciğer kavurma nasıl yapılır? - Sayfa 4

Birleştirmek için malzemeler

3 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Kimyon

Pul biber

Kekik

Sumak

4 | 8