Masterchef ciğer sarma tarifi! Masterchef ciğer sarma nasıl yapılır? Ciğer sarmanın püf noktaları
Masterchef'te yarışmacılar yedekler kadrosuna girebilmek için mücadelelerini sürdürüyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan ciğer sarma yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise ciğer sarmanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, ciğer sarma yapmak için hangi malzemeler gerekli? Ciğer sarma nasıl yapılır? Ciğer sarmanın püf noktaları nedir? İşte, Masterchef ciğer sarma tarifi ve püf noktası…
Ciğer sarma
Ciğer sarma; kuzu karaciğeri, kuzu iç gömleği, pirinç, nane, soğan, dolmalık fıstık, kuş üzümü, yumurta, eritilmiş tereyağ, karabiber ve tuz ile hazırlanan, Edirne'ye özgü bir tür dolmadır.
Ciğer sarma yapmak için gerekli malzemeler
350 gram zarları ayıklanmış ve küçük küçük doğranmış kuzu karaciğeri
2 tane 8 saat ılık su da bekletilmiş kuzu gömleği
2 çay bardağı yarım saat suda bekletilmiş pilavlık pirinç
1 yemek kaşığı tereyağı veya 2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet yemeklik kıyılmış kuru soğan
Yarım demet ince kıyılmış maydanoz, dereotu ve taze nane
1 demet ince kıyılmış yeşil soğan
2 yemek kaşığı ıslatılmış kuş üzümü
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
Tuz, karabiber ve 1 çay kaşığı yeni bahar
Ciğer sarma nasıl yapılır?
İç pilavın hazırlanışı:
Islatılmış pirinç süzülür. Geniş bir tencerede tereyağı eritilir ve içine soğan koyularak pembeleşene kadar kavrulur. Ardından; fıstık, pirinç ve ciğer kavrulan pirincin içine koyularak iyive kavrulur. Kavrulan malzemeye yeşillikler, baharatlar ve tuz ilave edilir. Üzerini geçmeyecek kadar sıcak su koyulur ve pilav gibi pişirilir. Tencerenin kapağını açmadan ılıyana kadar pilav dinlendirilir.
Sarmanın hazırlanışı:
Ciğer gömlekleri sudan çıkarılır ve suyu süzdürülür. Ardından avuç içi büyüklüğünde parçalara ayrılır. Bir çay fincanı içine bol miktarda iç pilav konarak avuç içi büyüklüğünde parçalara ayrılır. Çay fincanı içinde, içine bolca iç pilav koyulur ve ters çevirerek yağsız tepsiye koyup üzeri biraz bastırılır. İsteğe göre üzerine yumurta sarısı sürülerek 180 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirilir. Ardından servis yapılır.
İsteğe göre, üzerine yumurta sarısı sürülebilir.