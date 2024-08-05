Masterchef ciğer sarma tarifi! Masterchef ciğer sarma nasıl yapılır? Ciğer sarmanın püf noktaları

Ciğer sarma nasıl yapılır?

İç pilavın hazırlanışı:

Islatılmış pirinç süzülür. Geniş bir tencerede tereyağı eritilir ve içine soğan koyularak pembeleşene kadar kavrulur. Ardından; fıstık, pirinç ve ciğer kavrulan pirincin içine koyularak iyive kavrulur. Kavrulan malzemeye yeşillikler, baharatlar ve tuz ilave edilir. Üzerini geçmeyecek kadar sıcak su koyulur ve pilav gibi pişirilir. Tencerenin kapağını açmadan ılıyana kadar pilav dinlendirilir.