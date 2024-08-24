Masterchef çikolatalı sufle tarifi! Tencerede 8 dakikada çikolatalı sufle yapımı! Sufle püf noktası
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar yedeklerden ana kadroya girebilmek için mücadele etti. Bu mücadelede şefler yarışmacılardan Fransız mutfağına özgü çikolatalı sufle yapmalarını istedi. Masterchef izleyicileri ise çikolatalı suflenin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Masterchef çikolatalı sufle nasıl yapılır? Çikolatalı sufle yapmak için hangi malzemeler gerekli? Tencerede çikolatalı sufle nasıl yapılır? İşte, çikolatalı sufle tarifi ve püf noktası…
Masterchef çikolatalı sufle için malzemeler
3 adet yumurta
4 yemek kaşığı toz şeker
170 gram çikolata
2 yemek kaşığı un
1 tutam tuz
110 gram tereyağı
Masterchef çikolatalı sufle nasıl yapılır?
İlk olarak, tereyağı ve küp şeklinde kesilmiş çikolata, kısık ateşte benmari usulü eritilir. Eridikten sonra soğuması için 2 dakika bekletilir. Sufle kapları tereyağı ile yağlanır ve biraz un serpiştirerek beklemeye bırakılır. Başka bir kapta yumurtalar tuz ve şekerle birlikte köpürene kadar çırpılır. Daha sonra karışıma un da eklenip karıştırılır. Hazırlanan karışıma eritilmiş çikolata yavaş yavaş akıtılarak ve aynı zamanda karıştırarak eklenir. Hazır olan çikolatalı karışım sufle kaplarına paylaştırılır. 200 derece ısınmış fırında 12 dakika pişirilir. İsteğe göre üzerine pudra şekeri serpilebilir ve sade dondurma eşliğinde servis edilir.
Çikolatalı sufleyi kısa bir zaman içinde tencerede de yapabilirsiniz. Peki, tencerede sufle nasıl yapılır? İşte, 8 dakikada tencerede çikolatalı sufle tarifi!
8 dakikada tencerede çikolatalı sufle tarifi!
Malzemeler
1 yumurta
1 çay bardağı şeker
1 yemek kaşığı kakao
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1 paket vanilya
Yarım paket kabartma tozu
2 çay bardağı un
80 gram çikolata