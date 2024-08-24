Masterchef çikolatalı sufle tarifi! Tencerede 8 dakikada çikolatalı sufle yapımı! Sufle püf noktası

Masterchef çikolatalı sufle nasıl yapılır?

İlk olarak, tereyağı ve küp şeklinde kesilmiş çikolata, kısık ateşte benmari usulü eritilir. Eridikten sonra soğuması için 2 dakika bekletilir. Sufle kapları tereyağı ile yağlanır ve biraz un serpiştirerek beklemeye bırakılır. Başka bir kapta yumurtalar tuz ve şekerle birlikte köpürene kadar çırpılır. Daha sonra karışıma un da eklenip karıştırılır. Hazırlanan karışıma eritilmiş çikolata yavaş yavaş akıtılarak ve aynı zamanda karıştırarak eklenir. Hazır olan çikolatalı karışım sufle kaplarına paylaştırılır. 200 derece ısınmış fırında 12 dakika pişirilir. İsteğe göre üzerine pudra şekeri serpilebilir ve sade dondurma eşliğinde servis edilir.