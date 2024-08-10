Masterchef dalyan köfte tarifi! Dalyan köfte nasıl yapılır? Masterchef dalyan köfte püf noktaları
Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde, ana kadroya giremeyip yedeklere girmeye hak kazanan yarışmacılar, yedek kadrosundan ana kadroya geçebilmek için mücadele etti. Şefler yarışmacılardan dalyan köfte yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise dalyan köftenin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, dalyan köfte yapmak için hangi malzemeler gerekli? Dalyan köfte nasıl yapılır? İşte, Masterchef dalyan köfte tarifi ve püf noktası…
Dalyan köfte
Dalyan köfte, içerisinde yumurta, havuç ve bezelye bulunan, üzerinde salçalı sos ile dilimlenerek servis edilen bir köfte çeşididir.
Dalyan köfte için malzemeler
1 kilogram kıyma
1 adet soğan
1 diş sarımsak
1 su bardağı galeta unu
4 adet yumurta (İç dolgu için)
1 adet yumurta akı (Köftenin üzerine sürmek için)
Tuz
2 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
Yarım çay kaşığı kimyon
İç harcı için malzemeler
1 su bardağı bezelye
2 adet havuç
1 adet patates
Sosu için malzemeler
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı salça
1 su bardağı su