  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Masterchef dalyan köfte tarifi! Dalyan köfte nasıl yapılır? Masterchef dalyan köfte püf noktaları

Masterchef dalyan köfte tarifi! Dalyan köfte nasıl yapılır? Masterchef dalyan köfte püf noktaları

Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde, ana kadroya giremeyip yedeklere girmeye hak kazanan yarışmacılar, yedek kadrosundan ana kadroya geçebilmek için mücadele etti. Şefler yarışmacılardan dalyan köfte yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise dalyan köftenin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, dalyan köfte yapmak için hangi malzemeler gerekli? Dalyan köfte nasıl yapılır? İşte, Masterchef dalyan köfte tarifi ve püf noktası…

Masterchef dalyan köfte tarifi! Dalyan köfte nasıl yapılır? Masterchef dalyan köfte püf noktaları - Sayfa 1

Dalyan köfte

Dalyan köfte, içerisinde yumurta, havuç ve bezelye bulunan, üzerinde salçalı sos ile dilimlenerek servis edilen bir köfte çeşididir.

1 | 8
Masterchef dalyan köfte tarifi! Dalyan köfte nasıl yapılır? Masterchef dalyan köfte püf noktaları - Sayfa 2

Dalyan köfte için malzemeler

1 kilogram kıyma

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 su bardağı galeta unu

4 adet yumurta (İç dolgu için)

1 adet yumurta akı (Köftenin üzerine sürmek için)

Tuz

2 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

Yarım çay kaşığı kimyon

2 | 8
Masterchef dalyan köfte tarifi! Dalyan köfte nasıl yapılır? Masterchef dalyan köfte püf noktaları - Sayfa 3

İç harcı için malzemeler

1 su bardağı bezelye

2 adet havuç

1 adet patates

 

3 | 8
Masterchef dalyan köfte tarifi! Dalyan köfte nasıl yapılır? Masterchef dalyan köfte püf noktaları - Sayfa 4

Sosu için malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı salça

1 su bardağı su

4 | 8