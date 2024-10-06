MasterChef deniz ürünleri sarma tarifi! Deniz ürünleri sarma nasıl yapılır?
MasterChef'in bireysel dokunulmazlık oyununda, ünlü şef Hüseyin Kankaya konuk oldu ve yarışmacılar Hüseyin Kankaya'nın tabağı olan deniz ürünleri sarma yaptı. MasterChef izleyicileri tarafından da deniz ürünleri sarmanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu? Peki, MasterChef deniz ürünleri sarma nasıl yapılır? Deniz ürünleri sarma için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef deniz ürünleri sarma tarifi...
Deniz ürünleri sarma için gerekli malzemeler
200 gram karides
200 gram mezgit ya da levrek gibi bir beyaz etli balık filetosu
100 gram kalamar
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı limon suyu
Tuz
Karabiber
İnce yapraklı taze pazı yaprakları ya da lahana
1 yemek kaşığı tereyağı
İlk olarak, karidesler temizlenir ve kabukları soyulur. Balık filetoları ve kalamar küçük parçalar halinde küp küp doğranır.
Bir tavada zeytinyağı ısıtılır ve ince ince doğranan soğan ve sarımsak eklenerek kavrulur. Soğanlar pembeleştikten sonra, küp küp kesilen balık, karides ve kalamar parçaları tavaya ilave edilir. Deniz ürünleri tuz ve karabiber eklenerek yüksek ateşte sotelenir.
Pazı yaprakları ya da lahana sıcak suda haşlanarak yumuşatılır. Her bir yaprağın içerisine hazırlanan deniz ürünleri karışımı yerleştirilir. Yapraklar sarma şeklinde dikkatlice sarılır. Sarmalar bir fırın kabına yerleştirilir. Fırın 180 dereceye ayarlanır.