MasterChef deniz ürünleri sarma tarifi! Deniz ürünleri sarma nasıl yapılır?

Bir tavada zeytinyağı ısıtılır ve ince ince doğranan soğan ve sarımsak eklenerek kavrulur. Soğanlar pembeleştikten sonra, küp küp kesilen balık, karides ve kalamar parçaları tavaya ilave edilir. Deniz ürünleri tuz ve karabiber eklenerek yüksek ateşte sotelenir.