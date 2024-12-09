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  4. MasterChef dumpling dim sum (Çin mantısı) tarifi! Çin mantısı nasıl yapılır?

MasterChef dumpling dim sum (Çin mantısı) tarifi! Çin mantısı nasıl yapılır?

MasterChef'te oynanan eleme oyununda şefler, yarışmacılardan dumpling dim sum (Çin mantısı) yapmalarını istedi. Oldukça meşakkatli bir yemek olan dumpling dim sum, Çin mantısı olarak da bilinir. Peki, MasterChef dumpling dim sum nasıl yapılır? İşte, MasterChef dumpling dim sum tarifi...

MasterChef dumpling dim sum (Çin mantısı) tarifi! Çin mantısı nasıl yapılır? - Sayfa 1

Dumpling dim sum için gerekli malzemeler nelerdir?

Har gow için malzemeler

Karides

Oyster sos

Ayçiçek yağı

Akbiber

Susam yağı

Tuz

Zencefil

Toz şeker

Bambu filizi

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MasterChef dumpling dim sum (Çin mantısı) tarifi! Çin mantısı nasıl yapılır? - Sayfa 2

Har gow hamuru için malzemeler

Buğday nişastası

Mısır nişastası

Su

Sıvı yağ

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MasterChef dumpling dim sum (Çin mantısı) tarifi! Çin mantısı nasıl yapılır? - Sayfa 3

Har gow sosu için malzemeler

Pirinç sirkesi

Toz şeker

Susam yağı

Susam

Soya sosu

Sarımsak

Zencefil

Sıchuan biberi

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MasterChef dumpling dim sum (Çin mantısı) tarifi! Çin mantısı nasıl yapılır? - Sayfa 4

Vegan shumaı için malzemeler

Yapışkan pirinç

Sıvı yağ

Kuru shıtake mantarı

Arpacık soğan

Taze soğan

Fermente pirinç suyu

Tuz

Soya sosu

Dark soya sos

Susam yağı

Karanfil

Tarçın

Yıldız anason

Su

Bezelye

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