MasterChef dumpling dim sum (Çin mantısı) tarifi! Çin mantısı nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan eleme oyununda şefler, yarışmacılardan dumpling dim sum (Çin mantısı) yapmalarını istedi. Oldukça meşakkatli bir yemek olan dumpling dim sum, Çin mantısı olarak da bilinir. Peki, MasterChef dumpling dim sum nasıl yapılır? İşte, MasterChef dumpling dim sum tarifi...
Dumpling dim sum için gerekli malzemeler nelerdir?
Har gow için malzemeler
Karides
Oyster sos
Ayçiçek yağı
Akbiber
Susam yağı
Tuz
Zencefil
Toz şeker
Bambu filizi
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Har gow sosu için malzemeler
Pirinç sirkesi
Toz şeker
Susam yağı
Susam
Soya sosu
Sarımsak
Zencefil
Sıchuan biberi
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